Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Senin, 26 Oktober 2026 | 20.57 WIB

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

Dwi Bagus, Pelaku pembunuhan Dini Hardiyanti dan anaknya, saat dibawa ke Mapolda Jatim. (Mahrus/Radar Surabaya) - Image

Dwi Bagus, Pelaku pembunuhan Dini Hardiyanti dan anaknya, saat dibawa ke Mapolda Jatim. (Mahrus/Radar Surabaya)

JawaPos.com - Laporan kehilangan atas nama Dini Hardiyanti, 30 dan anaknya laki-laki berinisial AGEF, 4, di Madiun pada 20 September 2026 lalu berujung pada terungkapnya pembunuhan sadis terhadap keduanya. 

Pelakunya adalah suami siri korban bernama Dwi Bagus Martono. Selain dibunuh, korban dibakar di belakang rumahnya lalu berakhir dengan mutilasi yang berlanjut digiling di penggilingan daging. 

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur menjelaskan pembunuhan itu dilakukan Dwi Bagus di salah satu hotel di Madiun. Peristiwa tragis itu dipicu pertengkaran antara pelaku dan korban. 

"Jadi, dilakukan oleh suami sirinya karena pertengkaran di sebuah hotel di wilayah Madiun Kota terus dibunuh dengan cara mencekik lalu dibawa keluar hotel," kata Jumhur di Mapolda Jatim, Senin (26/10).

Tak berhenti sampai di situ, Dwi Bagus juga membunuh anak korban di dalam mobil dengan cara dicekik.

Sebagai upaya menghilangkan barang jejak, Dwi Bagus membakar jasad kedua korban di belakang pekarangan rumahnya. Lalu berakhir dengan mutilasi dan digiling di penggilingan daging

"Pembunuhannya itu berantai yaitu mungkin tadi sudah disampaikan Bapak Direktur ya dengan cara membakar dan memotong, menggiling bagian-bagian," katanya. 

Jumhur mengatakan, sebelum kasus ini terungkap, pelaku sempat mendampingi keluarga korban yang berasal dari Bogor untuk membuat laporan kehilangan di Polres Madiun Kota. 

"Jadi selama 1 bulan itu memang tadinya dipercayai bahwa hilang. Tetapi kami dari Polda back up menilai ada kejanggalan-kejanggalan dan alhamdulillah hari ini bisa terungkap," jelasnya. 

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu unit mobil Pajero terus, mobil Karimun dan satu sepeda motor.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dugaan Pembunuhan Berencana Bharada Valdo, Pengacara Curigai Adanya Pelaku Lain - Image
Kasuistika

Dugaan Pembunuhan Berencana Bharada Valdo, Pengacara Curigai Adanya Pelaku Lain

Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Buron Pembunuhan Putat Jaya Ditangkap di Malaysia, Kini Diperiksa Intensif di Surabaya - Image
Surabaya Raya

Buron Pembunuhan Putat Jaya Ditangkap di Malaysia, Kini Diperiksa Intensif di Surabaya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13.04 WIB

AI Anthropic Coba Akses Situs Pemerintah AS, Sempat Kirim Laporan Pembunuhan Palsu - Image
Teknologi

AI Anthropic Coba Akses Situs Pemerintah AS, Sempat Kirim Laporan Pembunuhan Palsu

Selasa, 13 Oktober 2026 | 06.50 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore