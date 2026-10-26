Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

JawaPos.com - Laporan kehilangan atas nama Dini Hardiyanti, 30 dan anaknya laki-laki berinisial AGEF, 4, di Madiun pada 20 September 2026 lalu berujung pada terungkapnya pembunuhan sadis terhadap keduanya.

Pelakunya adalah suami siri korban bernama Dwi Bagus Martono. Selain dibunuh, korban dibakar di belakang rumahnya lalu berakhir dengan mutilasi yang berlanjut digiling di penggilingan daging.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur menjelaskan pembunuhan itu dilakukan Dwi Bagus di salah satu hotel di Madiun. Peristiwa tragis itu dipicu pertengkaran antara pelaku dan korban.

"Jadi, dilakukan oleh suami sirinya karena pertengkaran di sebuah hotel di wilayah Madiun Kota terus dibunuh dengan cara mencekik lalu dibawa keluar hotel," kata Jumhur di Mapolda Jatim, Senin (26/10).

Tak berhenti sampai di situ, Dwi Bagus juga membunuh anak korban di dalam mobil dengan cara dicekik.

Sebagai upaya menghilangkan barang jejak, Dwi Bagus membakar jasad kedua korban di belakang pekarangan rumahnya. Lalu berakhir dengan mutilasi dan digiling di penggilingan daging.

"Pembunuhannya itu berantai yaitu mungkin tadi sudah disampaikan Bapak Direktur ya dengan cara membakar dan memotong, menggiling bagian-bagian," katanya.

Jumhur mengatakan, sebelum kasus ini terungkap, pelaku sempat mendampingi keluarga korban yang berasal dari Bogor untuk membuat laporan kehilangan di Polres Madiun Kota.

"Jadi selama 1 bulan itu memang tadinya dipercayai bahwa hilang. Tetapi kami dari Polda back up menilai ada kejanggalan-kejanggalan dan alhamdulillah hari ini bisa terungkap," jelasnya.