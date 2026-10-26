Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

JawaPos.com - Persipura Jayapura membidik hasil maksimal dalam dua pertandingan tersisa pada putaran pertama Grup B Pegadaian Championship 2026/27.

Manajer Persipura Eveline Sanita Injaya menargetkan tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut mampu meraih enam poin dari laga melawan Persela Lamongan dan Deltras FC.

Target tersebut bukan perkara mudah.

Pasalnya, kedua calon lawan Persipura saat ini berada di papan atas klasemen sementara Grup B.

Persipura pun harus menjaga konsistensi permainan jika ingin menutup putaran pertama dengan hasil memuaskan.

Persipura akan lebih dahulu bertandang ke markas Persela Lamongan di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (31/10) malam.

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Setelah itu, tim asuhan Regi Aditya dijadwalkan menghadapi Deltras FC pada Sabtu (7/11) malam.

Eveline mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum menghadapi dua tim kuat pada akhir putaran pertama.