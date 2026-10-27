Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

Gelandang PSS Sleman Dominikus Dion. (Dok. Dominikus Dion)
JawaPos.com - PSS Sleman menjamu Borneo FC Samarinda di pekan ketujuh Super League. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10/2026) pukul 15.30 WIB.
Dalam lima laga terakhir, PSS Sleman selalu kesulitan untuk menang lawan Borneo FC. Melansir Transfermarkt, PSS Sleman kalah di tiga pertandingan dan imbang dalam dua laga.
Menjelang melawan Borneo FC, PSS Sleman mengalami kekalahan saat bertandang menghadapi Persik Kediri. Meskipun demikian, Super Elja memiliki kepercayaan diri tinggi setelah menang di kandang untuk pertama kalinya di musim ini melawan PSM Makassar.
Sementara Borneo FC, juga mengalami kekalahan di laga tandang. Mereka harus takluk dari Java United yang menjadi kemenangan perdana tim asuhan Fabio Lefundes tersebut.
Di laga tandang, Borneo FC masih belum menunjukkan konsistensinya. Tim berjuluk Pesut Etam itu mengoleksi satu kemenangan dan kalah dari Java United.
Bermain di depan publik sendiri, tampaknya PSS Sleman bisa meraih kemenangan keduanya di Maguwoharjo. Tim asuhan Pieter Huistra tersebut diprediksi menang dengan skor 2-1.
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Dari sisi pemain, Dominikus Dion mengatakan bahwa persiapan PSS Sleman berjalan dengan baik. Dia dan rekan setimnya bertekad untuk meraih kemenangan.
"Ya, persiapan saya, tim, dan para pemain lainnya sangat baik untuk pertandingan besok. Meskipun persiapan sudah berjalan dengan baik, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tiga poin pada pertandingan besok (hari ini)," kata Dominikus Dion yang dikutip laman resmi PSS Sleman, Selasa (27/10/2026).
Pemain berusia 22 tahun tersebut juga selalu siap diduetkan dengan siapapun di lini tengah. Bagi Dion yang terpenting adalah kekompakan.
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