Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

Ante Budimir menjadi tumpuan Osasuna untuk mencuri poin saat menghadapi Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. (Osasuna)
JawaPos.com — Osasuna diprediksi mampu mencuri satu poin saat menghadapi Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pada laga La Liga, Senin (26/10), dengan skor akhir 1-1.
Los Rojillos membawa modal kemenangan 2-0 atas Racing Santander untuk melanjutkan kebangkitan bersama Jagoba Arrasate, sedangkan tuan rumah berusaha menghentikan rentetan tiga pertandingan tanpa kemenangan.
Pertemuan ini menjadi ujian penting bagi dua tim yang sedang mencari kestabilan permainan.
Sevilla ingin mengamankan posisi di papan atas, sementara Osasuna membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki perjalanan mereka setelah sempat terjebak dalam periode buruk.
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Keuntungan bermain di kandang memberi Sevilla alasan untuk percaya diri menghadapi pertandingan ini.
Namun, kehadiran Arrasate di bangku pelatih Osasuna menghadirkan tantangan tersendiri karena sang juru taktik memiliki catatan pertemuan impresif melawan klub Andalusia tersebut.
Sevilla menempati peringkat keenam setelah mengoleksi empat kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan dari sembilan pertandingan La Liga.
Posisi tersebut menunjukkan potensi mereka bersaing, tetapi hasil beberapa pekan terakhir memperlihatkan pekerjaan rumah yang belum selesai.
Tim asuhan Luis Garcia Plaza hanya mendapatkan satu poin dalam tiga penampilan liga terakhir. Mereka kalah 1-3 dari Barcelona, bermain imbang 3-3 melawan Levante, kemudian dihajar Real Madrid dengan skor 1-4.
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