4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

Ilustrasi seseorang dengan kepribadian introvert (Magnific)
JawaPos.com – Selama bertahun-tahun, individu dengan kepribadian introvert kerap memperoleh stigma negatif karena dianggap kurang mampu bersosialisasi dan lebih nyaman menjalani aktivitas secara mandiri.
Kemampuan untuk menikmati kesendirian, mengenali kebutuhan diri, berpikir secara mendalam, serta menentukan arah hidup secara mandiri menjadi keunggulan yang dinilai menarik karena dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih terarah tanpa selalu bergantung pada penilaian orang lain.
Dilansir dari laman YourTango, berikut 4 anugerah seorang introvert yang diinginkan oleh kalangan modern saat ini.
1. Memiliki Pemikiran Kreatif
Albert Einstein pernah berkata, “Kemonotonan dan kesunyian dalam kehidupan yang tenang merangsang pikiran yang kreatif.” Sementara kaum ekstrovert mengandalkan rangsangan dari luar, namun kaum introvert lebih menyukai dunia batin yang penuh fantasi dan imajinasi. Karena imajinasi merupakan tempat lahirnya semua karya seni yang hebat, masuk akal jika banyak penulis, pemain, atlet, dan seniman berbakat cenderung ke arah introvert.
2. Selalu Fokus Terhadap Satu Tujuan
Meskipun sebagian besar introvert tidak keberatan menyerahkan perhatian dan hanya menjadi pengamat diam dalam sebuah kelompok, itu tidak berarti mereka tidak ingin diakui.
Introvert cenderung lebih aktif belajar dan mencari keahlian karena jalur otak dominan yang mereka gunakan memungkinkan mereka untuk fokus dan berpikir kritis tentang berbagai hal untuk sementara waktu.
3. Menjadi Diri Sendiri
Berbeda dari banyak orang ekstrovert yang berfokus pada dunia luar, orang introvert biasanya tidak peduli untuk menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat, dan lebih suka membuat aturan mereka sendiri. Pikiran seorang introvert adalah lahan yang subur untuk pengembangan ide-ide inovatif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022