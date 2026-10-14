Penjualan Konsol Gim di AS Anjlok, Diduga Imbas PS5 dan Xbox Makin Mahal

JawaPos.com - Pasar konsol gim di Amerika Serikat (AS) mengalami perlambatan beberapa waktu belakangan.

Salah satu penyebabnya disinyalir adalah harga konsol gim, termasuk PS5 dan Xbox yang makin mahal, selain dugaan bahwa pasar gim mulai jenuh.

Berdasarkan data Circana yang dibagikan Mat Piscatella, penjualan konsol pada Agustus 2026 mencapai 559.000 unit, turun 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekaligus jadi penjualan terendah di Agustus sejak 2013.

Dilansir dari TechSpot, di tengah penurunan tersebut, harga jual rata-rata konsol justru meningkat dari USD 476 pada 2025 menjadi USD 541 pada 2026.

Kenaikan harga ini turut dipengaruhi tekanan biaya komponen dan kehadiran perangkat premium, seperti PS5 Pro yang dibanderol USD 900.

Meski jumlah unit terjual menurun, Sony mencatat kenaikan pendapatan perangkat keras PlayStation sebesar 17 persen secara tahunan.

Capaian tersebut terjadi meskipun penjualan unitnya turun 11 persen, menunjukkan bahwa perangkat dengan harga lebih tinggi masih mampu menopang pendapatan produsen.

Namun, strategi menjual konsol premium belum cukup untuk menahan penurunan penjualan secara keseluruhan. Kondisi serupa juga dialami produsen lain.

Penjualan unit Xbox turun 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi yang terendah untuk Agustus sejak 2020. Sementara itu, penjualan Nintendo merosot 15 persen.

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