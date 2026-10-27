Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

Daejeon Citizen akan menjamu Vissel Kobe di ACL Elite 2026/2027. (istimewa)
JawaPos.com - Daejeon Citizen akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Vissel Kobe dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.
Pertandingan yang digelar di Daejeon World Cup Stadium, Korea Selatan, Selasa (27/10/2026), ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki modal positif di kompetisi Asia.
Daejeon Citizen berambisi melanjutkan tren apik mereka sekaligus memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.
Sementara itu, Vissel Kobe datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangi dua pertandingan awal di AFC Champions League Elite musim ini.
Berdasarkan jadwal yang tercantum, pertandingan tersebut akan dimulai pukul 17.00 WIB. Duel ini menjadi kesempatan bagi Daejeon untuk menyamai perolehan poin Vissel Kobe sekaligus memperbaiki posisinya dalam persaingan kompetisi antarklub elite Asia.
Daejeon Citizen saat ini mengoleksi empat poin dari dua pertandingan. Mereka mengawali perjalanan di kompetisi tersebut dengan kemenangan tipis 1-0 atas Kyoto Sanga sebelum bermain imbang 1-1 melawan Shanghai Port.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa wakil Korea Selatan itu mampu bersaing menghadapi lawan dari negara berbeda. Meski belum tampil sempurna, Daejeon memiliki fondasi permainan yang cukup menjanjikan untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
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Performa mereka di kompetisi domestik juga menjadi modal penting. Dalam lima pertandingan terakhir yang tercantum, Daejeon mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang tanpa mengalami kekalahan.
Mereka berhasil mengalahkan Gimcheon Sangmu dengan skor 2-1, menundukkan Gwangju FC 3-2, serta mengamankan kemenangan 2-1 atas Jeonbuk. Sementara itu, dua pertandingan lainnya berakhir imbang melawan Shanghai Port dan Incheon.
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