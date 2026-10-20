Baterai HP Android Boros? Coba Matikan 7 Pengaturan Ini Biar Lebih Awet!

Ilustrasi HP Android yang kehabisan baterai. (freepik)
JawaPos.com - Baterai HP Android yang cepat habis bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika kamu sedang berada di luar rumah dan sulit menemukan sumber listrik.
Kondisi ini tidak selalu disebabkan oleh baterai yang sudah rusak. Sejumlah pengaturan dan fitur yang aktif di HP juga bisa meningkatkan konsumsi daya, bahkan ketika perangkat tidak sedang digunakan secara intensif.
Untuk membantu memperpanjang daya tahan baterai, kamu bisa memeriksa sejumlah pengaturan yang sebenarnya tidak selalu dibutuhkan. Beberapa fitur dapat dibatasi atau dimatikan ketika sedang tidak digunakan agar konsumsi daya lebih terkendali.
Berikut 7 pengaturan Android yang bisa kamu cek untuk membantu menghemat baterai!
1. Matikan Always-On Display jika Tidak Dibutuhkan
Fitur Always-On Display memungkinkan layar menampilkan informasi seperti jam, tanggal, dan notifikasi meskipun HP sedang terkunci. Fitur ini praktis karena kamu tidak perlu menyalakan layar sepenuhnya hanya untuk melihat informasi tersebut.
Namun, layar yang terus menampilkan informasi tetap dapat menggunakan daya, terutama pada perangkat dengan jenis layar dan pengaturan tertentu. Jika kamu ingin menghemat baterai, coba matikan Always-On Display melalui menu pengaturan layar. Nama dan lokasi menunya bisa berbeda tergantung merek serta model HP Android yang kamu gunakan.
2. Batasi Aktivitas Aplikasi di Latar Belakang
Sejumlah aplikasi tetap menjalankan aktivitas ketika tidak sedang dibuka. Misalnya, aplikasi media sosial memperbarui konten, aplikasi email melakukan sinkronisasi, atau aplikasi tertentu mengirimkan notifikasi secara berkala. Aktivitas tersebut bisa ikut mengonsumsi daya baterai.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022