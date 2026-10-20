Baterai HP Android Boros? Coba Matikan 7 Pengaturan Ini Biar Lebih Awet!

JawaPos.com - Baterai HP Android yang cepat habis bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika kamu sedang berada di luar rumah dan sulit menemukan sumber listrik.

Kondisi ini tidak selalu disebabkan oleh baterai yang sudah rusak. Sejumlah pengaturan dan fitur yang aktif di HP juga bisa meningkatkan konsumsi daya, bahkan ketika perangkat tidak sedang digunakan secara intensif.

Untuk membantu memperpanjang daya tahan baterai, kamu bisa memeriksa sejumlah pengaturan yang sebenarnya tidak selalu dibutuhkan. Beberapa fitur dapat dibatasi atau dimatikan ketika sedang tidak digunakan agar konsumsi daya lebih terkendali.

Berikut 7 pengaturan Android yang bisa kamu cek untuk membantu menghemat baterai!

1. Matikan Always-On Display jika Tidak Dibutuhkan

Fitur Always-On Display memungkinkan layar menampilkan informasi seperti jam, tanggal, dan notifikasi meskipun HP sedang terkunci. Fitur ini praktis karena kamu tidak perlu menyalakan layar sepenuhnya hanya untuk melihat informasi tersebut.

Namun, layar yang terus menampilkan informasi tetap dapat menggunakan daya, terutama pada perangkat dengan jenis layar dan pengaturan tertentu. Jika kamu ingin menghemat baterai, coba matikan Always-On Display melalui menu pengaturan layar. Nama dan lokasi menunya bisa berbeda tergantung merek serta model HP Android yang kamu gunakan.

2. Batasi Aktivitas Aplikasi di Latar Belakang