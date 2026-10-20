HP Android Makin Lemot? Coba 5 Cara Ini Biar Ngebut Lagi!

JawaPos.com - HP Android yang sudah digunakan selama beberapa tahun biasanya mulai terasa lambat saat membuka aplikasi, berpindah menu, atau menjalankan beberapa aktivitas sekaligus.

Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penyimpanan yang hampir penuh hingga terlalu banyak aplikasi berjalan di latar belakang.

Namun, HP yang mulai lemot tidak selalu harus diganti dengan perangkat baru. Ada beberapa cara yang bisa kamu coba untuk membantu meningkatkan kinerjanya.

Berikut 5 tips yang bisa dilakukan agar HP Android terasa lebih responsif!

1. Bersihkan Penyimpanan yang Hampir Penuh

Terlalu banyak foto, video, dokumen, dan file unduhan bisa membuat ruang penyimpanan HP semakin terbatas. Kondisi ini dapat mengganggu kinerja perangkat, terutama jika ruang kosong yang tersisa sangat sedikit.

Kamu bisa membuka menu penyimpanan di pengaturan untuk memeriksa file yang paling banyak memakan ruang. Hapus file yang tidak diperlukan atau pindahkan foto dan video penting ke perangkat lain.

2. Hapus Cache Aplikasi