Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 20 Oktober 2026 | 22.53 WIB

HP Android Makin Lemot? Coba 5 Cara Ini Biar Ngebut Lagi!

Ilustrasi HP Android. (Pexels) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels)

JawaPos.com - HP Android yang sudah digunakan selama beberapa tahun biasanya mulai terasa lambat saat membuka aplikasi, berpindah menu, atau menjalankan beberapa aktivitas sekaligus. 

Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penyimpanan yang hampir penuh hingga terlalu banyak aplikasi berjalan di latar belakang.

Namun, HP yang mulai lemot tidak selalu harus diganti dengan perangkat baru. Ada beberapa cara yang bisa kamu coba untuk membantu meningkatkan kinerjanya. 

Berikut 5 tips yang bisa dilakukan agar HP Android terasa lebih responsif!

1. Bersihkan Penyimpanan yang Hampir Penuh

Terlalu banyak foto, video, dokumen, dan file unduhan bisa membuat ruang penyimpanan HP semakin terbatas. Kondisi ini dapat mengganggu kinerja perangkat, terutama jika ruang kosong yang tersisa sangat sedikit.

Kamu bisa membuka menu penyimpanan di pengaturan untuk memeriksa file yang paling banyak memakan ruang. Hapus file yang tidak diperlukan atau pindahkan foto dan video penting ke perangkat lain.

2. Hapus Cache Aplikasi

Cache merupakan data sementara yang disimpan aplikasi untuk mempercepat proses pemuatan konten. Namun, data ini bisa menumpuk seiring penggunaan dan menghabiskan ruang penyimpanan.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Baterai HP Android Boros? Coba Matikan 7 Pengaturan Ini Biar Lebih Awet! - Image
Teknologi

Baterai HP Android Boros? Coba Matikan 7 Pengaturan Ini Biar Lebih Awet!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 21.52 WIB

Cara Cek Password yang Tersimpan di HP Android, Jangan Sampai Akunmu Dibobol! - Image
Teknologi

Cara Cek Password yang Tersimpan di HP Android, Jangan Sampai Akunmu Dibobol!

Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.06 WIB

Begini Cara Mengetahui Aplikasi Android yang Mengakses Kamera dan Lokasi - Image
Teknologi

Begini Cara Mengetahui Aplikasi Android yang Mengakses Kamera dan Lokasi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore