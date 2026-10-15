Cara Cek Password yang Tersimpan di HP Android, Jangan Sampai Akunmu Dibobol!

Ilustrasi: Password lemah digunakan untuk akses server PDN. (IT Brief Australia).
JawaPos.com - Pengguna HP Android bisa menyimpan kata sandi atau password agar tidak perlu mengetikkannya berulang kali saat masuk ke aplikasi maupun situs web.
Fitur ini memudahkan pengguna mengakses berbagai akun, mulai dari email hingga media sosial, tanpa harus menghafal setiap kata sandi.
Namun, password yang tersimpan juga perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan keamanan akun tetap terjaga.
Kamu bisa melihat daftar kata sandi melalui Google Password Manager, sekaligus memeriksa apakah ada password yang lemah atau berisiko.
Berikut cara mengecek password yang tersimpan di HP Android dan langkah untuk mengamankan akun!
1. Buka Google Password Manager
Langkah pertama, buka menu Pengaturan di HP Android kamu, kemudian cari Google. Pilih menu Pengelola Sandi atau Password Manager jika tersedia. Kamu juga bisa membuka Google Password Manager melalui browser dengan mengakses passwords.google.com.
Pastikan kamu masuk menggunakan akun Google yang biasa digunakan untuk menyimpan kata sandi. Daftar yang muncul berisi informasi login untuk situs atau aplikasi yang password-nya pernah disimpan ke akun tersebut.
2. Pilih Akun yang Ingin Diperiksa
Setelah masuk ke Google Password Manager, kamu akan melihat daftar situs dan aplikasi yang memiliki data login tersimpan. Pilih salah satu akun yang ingin diperiksa untuk melihat informasi nama pengguna atau alamat email beserta password-nya.
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