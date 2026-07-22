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Nanda Prayoga
Rabu, 22 Juli 2026 | 13.22 WIB

HP Lemot dan Baterai Boros? Banyak Aplikasi Jalan Diam-Diam, Ini 7 Cara Menghentikannya

Ilustrasi HP (Dok. Pexels) - Image

Ilustrasi HP (Dok. Pexels)

JawaPos.com - Pernah merasa HP Androidmu tiba-tiba jadi lebih lambat, baterai cepat habis, atau kuota internet terasa boros padahal jarang dipakai?

Salah satu penyebab yang sering tidak disadari adalah banyaknya aplikasi yang tetap berjalan di latar belakang atau background.

Meski tidak sedang dibuka, sejumlah aplikasi tetap aktif untuk menyinkronkan data, mengirim notifikasi, atau memperbarui konten secara otomatis.

Jika jumlahnya terlalu banyak, kinerja HP bisa menurun. Untungnya, ada 7 cara yang bisa kamu lakukan untuk membatasi aplikasi yang berjalan diam-diam tanpa harus menghapusnya.

1. Cek Aplikasi yang Paling Banyak Menggunakan Baterai

Langkah pertama adalah mencari tahu aplikasi mana yang paling aktif di latar belakang. Buka menu Pengaturan > Baterai atau Penggunaan Baterai, lalu lihat daftar aplikasi yang paling banyak mengonsumsi daya.

Jika ada aplikasi yang jarang kamu gunakan tetapi penggunaan baterainya tinggi, kemungkinan aplikasi tersebut terus berjalan di belakang layar dan perlu dibatasi.

2. Batasi Aktivitas Latar Belakang

Sebagian besar HP Android menyediakan opsi untuk membatasi aktivitas aplikasi saat tidak digunakan.

Kamu bisa membuka Pengaturan > Aplikasi, pilih aplikasi yang diinginkan, kemudian masuk ke menu Baterai atau Penggunaan Daya dan aktifkan pembatasan aktivitas latar belakang jika tersedia.

Cara ini akan membantu mengurangi penggunaan RAM, baterai, dan kuota internet di HP-mu.

3. Matikan Izin Berjalan di Latar Belakang

Beberapa merek HP menyediakan pengaturan khusus yang mengizinkan aplikasi tetap aktif setelah ditutup.

Editor: Bayu Putra
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