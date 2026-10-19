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Nanda Prayoga
Senin, 19 Oktober 2026 | 14.35 WIB

Komdigi Kaji Aturan Label Konten AI untuk Cegah Manipulasi Digital 

Google buka tools untuk mendeteksi konten AI. (Google) - Image

Google buka tools untuk mendeteksi konten AI. (Google)

JawaPos.com - Kemajuan teknologi kecerdasan artifisial (AI) membuat video, gambar, hingga rekaman suara buatan mesin semakin menyerupai konten asli. Situasi ini menjadi tantangan bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini mengkaji penyusunan peraturan menteri yang mengatur pelabelan konten hasil AI. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui asal-usul serta keaslian suatu materi digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, perkembangan teknologi AI berlangsung pesat hingga batas antara kenyataan dan konten sintetis semakin sulit dikenali.

"Perkembangan ini sangat cepat untuk makin membuat garis pemisah antara fakta, antara realita dengan sesuatu yang sintetik makin lama makin tipis," ujarnya dalam Konvensi Humas Indonesia 2026 di Surakarta, dikutip Senin (19/10).

Menurut Nezar, kemampuan AI menghasilkan materi digital yang tampak nyata dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan maupun menyebarkan informasi yang telah dimanipulasi.

Ia mencontohkan kasus penipuan yang terjadi melalui pertemuan virtual di Hong Kong sekitar dua tahun lalu. Peristiwa tersebut mengakibatkan sebuah perusahaan mengalami kerugian hingga 25 juta dolar AS.

Kasus itu bermula ketika seorang staf keuangan mengikuti pertemuan daring yang memperlihatkan sosok jajaran pimpinan perusahaan. Berdasarkan instruksi dalam pertemuan tersebut, staf itu melakukan transfer uang sebanyak 15 kali.

Belakangan diketahui, seluruh peserta lain dalam pertemuan virtual tersebut merupakan hasil rekayasa digital. Hanya staf keuangan yang mengikuti pertemuan itu sebagai orang sungguhan.

"Jadi dalam pertemuan online itu semuanya fake, yang asli cuma dia sendiri di situ, si staf itu," ungkapnya.

Editor: Kuswandi
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