5 Tips Kenali Konten AI dan Menggunakannya secara Bertanggung Jawab

JawaPos.com - Masyarakat Indonesia kini semakin memanfaatkan Al dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses kreatif, kehadiran Al juga semakin terlihat di berbagai tahapan kreatif pengguna, mulai dari mencari ide segar, memproduksi konten, hingga mempelajari hal baru.

Namun, seperti alat lainnya, manfaat Al bergantung pada cara kita menggunakannya. Jika digunakan secara transparan dan bertanggung jawab, Al dapat mengubah cara orang mengekspresikan kreativitas, menemukan minat baru, dan menjaga keamanan. Jadi, secanggih apa pun Al, tetap dibutuhkan pengguna yang memahami cara menggunakannya secara bertanggung jawab.

Pengamat Teknologi Informasi dan Ahli Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, mengatakan bahwa tanggung jawab pengguna menjadi semakin penting seiring berkembangnya kemampuan Al.

"Kecepatan perkembangan Al generatif jauh melampaui kecepatan masyarakat beradaptasi mengenalinya. Dulu, membuat sebuah video kreatif butuh waktu yang cukup lama, tapi sekarang, siapa pun bisa menghasilkan gambar atau video yang nyaris tidak terbedakan dari aslinya hanya dalam hitungan detik. Di titik inilah tanggung jawab pengguna dan transparansi dari platform menjadi lini pertahanan utama, bukan lagi pilihan tambahan," ujar Alfons dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Jadi, gimana caranya berkreasi dan menjelajahi Al dengan lebih transparan dan bijak? Ikuti lima kebiasaan simpel yang bisa mulai diterapkan dari para kreator berikut ini:

1. Ingat: Al Itu Asisten, Bukan Pengganti Manusia! Al dapat membantu mengembangkan ide dan membuka lebih banyak kemungkinan dalam berkarya. Namun, perspektif, pengalaman, dan intuisi manusialah yang memberikan identitas dan makna pada setiap karya. Al mengolah pola dari data yang tersedia, sementara manusia membawa cerita hidup dan pemahaman atas konteks ke dalam proses kreatif.

Alfons juga menambahkan, di balik setiap informasi atau konten yang dihasilkan dengan bantuan Al, tetap dibutuhkan campur tangan. manusia. "Nilai tambah yang sesungguhnya lahir ketika kita memberikan perspektif, empati, serta keahlian analitis untuk mengubah data mentah dari Al menjadi solusi yang bermakna dan berdampak positif bagi publik," urainya.