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Taufiq Ardyansyah
Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.27 WIB

PX Q60i Pro Meluncur, TWS dengan Adaptive ANC hingga -42dB

PX Q60i Pro hadir dengan Adaptive ANC hingga -42dB, Bluetooth 6.0, driver 13mm, dan daya tahan baterai untuk kebutuhan audio harian. (Dok. IST) - Image

PX Q60i Pro hadir dengan Adaptive ANC hingga -42dB, Bluetooth 6.0, driver 13mm, dan daya tahan baterai untuk kebutuhan audio harian. (Dok. IST)

JawaPos.com – Perangkat audio nirkabel kian menjadi bagian dari keseharian masyarakat dengan mobilitas tinggi. Mulai mendengarkan musik selama perjalanan, mengikuti rapat daring, hingga menikmati podcast di sela kesibukan, perangkat ini menunjang kebutuhan hiburan, komunikasi, dan pekerjaan.

Perkembangan tersebut turut mendorong kebutuhan terhadap perangkat audio dengan fitur yang semakin beragam. Tak hanya kualitas suara, pengguna juga mempertimbangkan kemampuan meredam kebisingan, kestabilan koneksi, serta daya tahan baterai.

Salah satu produk yang menyasar kebutuhan tersebut adalah PX Q60i Pro. Merek PX merupakan produsen perangkat Professional Audio Video Consumer Electronics asal Taiwan yang telah beroperasi sejak 1968. Selama lebih dari lima dekade, perusahaan mengembangkan dan memproduksi perangkat elektronik konsumen melalui riset dan manufaktur sendiri.

PX Q60i Pro hadir sebagai perangkat True Wireless Stereo (TWS) yang dibekali teknologi Adaptive Active Noise Cancelling (ANC) hingga -42 dB. Fitur ini dirancang untuk meredam kebisingan dari lingkungan sekitar, terutama ketika pengguna beraktivitas di tempat umum.

Teknologi tersebut diklaim mampu mendeteksi suara bising hingga 375 ribu kali per detik. Kemampuan ini dirancang untuk mengurangi gangguan suara dari luar agar pengguna lebih nyaman saat bekerja, belajar, maupun menikmati konten audio dan video.

Direktur PT Best Fortune Indonesia Richard Liu mengatakan, pengembangan PX Q60i Pro didasarkan pada kebutuhan pengguna terhadap perangkat audio yang menawarkan performa dan fitur pendukung aktivitas sehari-hari.

"PX Q60i Pro hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan performa lebih dari segi tenaga suara, kemampuan ANC, kualitas panggilan mikrofon, dan tentunya dengan teknologi terbaru Bluetooth 6.0," ujar Richard dalam keterangan persnya.

Dari sisi audio, perangkat ini menggunakan 13 mm Dynamic Driver. PX mengklaim teknologi tersebut mampu menghasilkan suara 30 persen lebih bertenaga dan kaya dibandingkan wireless earbuds pada umumnya. Fitur extra bass turut disematkan untuk memperkuat karakter suara.

Sementara itu, dukungan Bluetooth 6.0 yang dipadukan dengan Smart Taiwan IC Technology dirancang untuk menjaga kestabilan dan responsivitas koneksi. Fitur ini mendukung penggunaan perangkat dalam berbagai aktivitas, termasuk mendengarkan musik melalui ponsel dan melakukan panggilan suara.

"Pengguna saat ini membutuhkan perangkat yang dapat mengikuti aktivitas mereka, baik ketika bekerja, belajar, commuting, maupun menikmati musik," kata Richard.

Editor: Hendra
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