TWS Berencana Comeback pada Bulan November, Apa Kamu Siap?

TWS. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Menapaki popularitas, boygrup asal Korea TWS bersiap untuk melakukan comeback dalam waktu dekat loh.
Dilansir dari Soompi, Selasa (29/9), sebagai boygrup yang naik daun, tentunya mereka siap menghadirkan karya spektakuler
Pada 28 September, Newsen melaporkan bahwa TWS akan kembali dengan album ‘single’ kedua mereka pada bulan November.
"TWS saat ini sedang bersiap dengan target untuk melakukan comeback pada bulan November,” kata PLEDIS Entertainment
Ini akan menjadi perilisan baru pertama TWS di Korea dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan sejak mini album kelima mereka, NO TRAGEDY, yang dirilis pada bulan April.
Saat itu, NO TRAGEDY telah terjual sebanyak 1.003.844 kopi, menjadikannya album pertama TWS yang melampaui penjualan 1 juta kopi.
Grup yang dibentuk oleh Pledis Entertainment ini memiliki enam anggota yaitu Shinyu, Dohoon, Youngjae, Hanjin, Jihoon, dan Kyungmin.
Two-Us berarti singkatan dari Twenty Four Seven With Us, dimana mereka melabeli musiknya sebagai ‘pop masa kecil’, yang menggambarkan kehidupan sehari-hari para lelaki.
Kemudian angka 24 untuk sehari dan 7 untuk seminggu berarti ‘setiap momen’, dengan kata lain, berarti ‘selalu bersama TWS’.
Saat ini, TWS sedang menjalani tur Asia pertama mereka, jika penasaran, nantikan kabar selanjutnya ya.
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