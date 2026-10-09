Trailer Comeback TWS Dirilis, TO US Siap Hadir November 2026

tws (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – TWS umumkan jadwal comeback terbaru mereka. Boy group besutan PLEDIS Entertainment tersebut akan kembali dengan single album kedua bertajuk TO US, sekaligus memperkenalkan trailer perdana yang membuat penggemar semakin penasaran dengan konsep comeback mereka.
Menurut laporan Soompi, PLEDIS Entertainment mengumumkan bahwa TWS akan merilis TO US pada 2 November.
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, agensi juga merilis trailer bertajuk “Being Together : TO US” serta sejumlah preview untuk single album terbaru TWS.
Kehadiran TO US menjadi momen yang dinantikan karena menandai kembalinya TWS dengan musik Korea terbaru setelah sekitar tujuh bulan.
Sebelumnya, grup yang dikenal dengan konsep youthful dan energi cerah tersebut merilis mini album kelima NO TRAGEDY pada April 2026.
Trailer “Being Together : TO US” menjadi petunjuk awal mengenai arah comeback kali ini. Meski detail konsep dan lagu masih belum sepenuhnya diungkap, materi promosi tersebut mulai membangun suasana yang berkaitan dengan kebersamaan, sesuai dengan judul TO US yang digunakan untuk single album kedua mereka.
Comeback ini juga berlangsung ketika TWS tengah menjalani tur Asia pertama mereka. Aktivitas tersebut membuat grup beranggotakan Shinyu, Dohoon, Youngjae, Hanjin, Jihoon, dan Kyungmin semakin aktif menyapa penggemar di berbagai wilayah sekaligus mempersiapkan musik terbaru mereka.
Dengan tanggal perilisan yang telah ditetapkan, penggemar kini dapat menantikan rangkaian teaser berikutnya menjelang 2 November.
TO US diprediksi menjadi rilisan penting bagi TWS untuk melanjutkan momentum mereka sekaligus menunjukkan perkembangan warna musik grup setelah perjalanan mereka sejak debut.
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Jawa Pos
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