TWS Umumkan Comeback November 2026, Detail Jadwal Segera Menyusul 

JawaPos.com – TWS akan kembali dengan musik baru pada November 2026. Menurut laporan Soompi, PLEDIS Entertainment mengonfirmasi bahwa TWS tengah mempersiapkan comeback dengan target perilisan pada November, meski jadwal dan detail album masih akan diumumkan kemudian.
Comeback kali ini akan menjadi rilisan terbaru TWS setelah mereka merilis mini album kelima bertajuk NO TRAGEDY pada April 2026.
Album tersebut membawa lagu utama “You, You” yang memadukan nuansa R&B dengan elemen house serta permainan bass dan progresi akor yang groovy.
Rilisan November mendatang juga disebut sebagai single album kedua TWS. Jika sesuai rencana, proyek tersebut akan menjadi musik Korea pertama mereka dalam sekitar tujuh bulan, sehingga kehadiran karya baru ini cukup dinantikan oleh penggemar.
TWS juga masih menjalani rangkaian aktivitas internasional. Grup yang berada di bawah naungan PLEDIS Entertainment tersebut saat ini tengah menggelar tur Asia pertama mereka, sehingga comeback November akan hadir bersamaan dengan berbagai agenda panggung yang telah dipersiapkan.
Sejak debut pada Januari 2024 melalui mini album Sparkling Blue, TWS terus memperluas perjalanan musik mereka dengan sejumlah rilisan, termasuk SUMMER BEAT! dan NO TRAGEDY.
Grup beranggotakan enam orang ini juga dikenal lewat konsep yang menonjolkan energi masa muda dan kisah keseharian dalam musik mereka.
Untuk saat ini, PLEDIS Entertainment belum mengungkap tanggal perilisan, judul single album, maupun lagu utama dari comeback November tersebut.
Penggemar masih perlu menunggu pengumuman resmi berikutnya untuk mengetahui konsep dan jadwal promosi lengkap TWS.
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