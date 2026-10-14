Goldman Sachs Salurkan Rp 8 Triliun untuk Amal dari Keuntungan IPO SpaceX

SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk, mencatat valuasi USD 1,77 triliun saat melantai di bursa pada 2026 (Bloomberg)
JawaPos.com - Goldman Sachs Group Inc. mempercepat penyaluran dana amal senilai USD 450 juta atau sekitar Rp8,05 triliun, dengan kurs Rp17.890 per dolar AS, melalui pendapatan dari transaksi saham SpaceX milik Elon Musk. Keputusan ini menghubungkan keuntungan dari investasi perusahaan antariksa tersebut dengan strategi filantropi dan efisiensi pajak bank investasi Wall Street.
Dilansir dari Bloomberg, Rabu (14/10/2026), Goldman mengungkapkan kontribusi tersebut dalam laporan kinerja kuartal III yang diumumkan Selasa (13/10). Pengeluaran itu mengurangi laba per saham terdilusi (diluted earnings per share) sekitar USD 1. Dampaknya tidak kecil, meskipun bank tetap membukukan laba bersih USD 5,29 miliar selama periode tersebut.
Dana amal itu berkaitan dengan transaksi investasi SpaceX yang telah disiapkan Goldman untuk klien-klien kayanya lebih dari lima tahun lalu. Ketika SpaceX melantai di bursa pada awal 2026 dengan valuasi USD 1,77 triliun, sejumlah klien yang menjual saham memperoleh keuntungan besar. Goldman menerima bagian berupa biaya berbasis insentif senilai ratusan juta dolar AS dari keuntungan transaksi tersebut, menurut laporan Bloomberg.
CEO Goldman Sachs David Solomon sebelumnya telah mengisyaratkan rencana mempercepat donasi pada September. Dia menjelaskan bahwa pendapatan tak terduga dari transaksi tersebut memberi kesempatan bagi bank untuk memajukan penyaluran dana amal dengan pertimbangan efisiensi pajak. Namun, hal ini tidak berarti seluruh keuntungan IPO SpaceX menjadi milik Goldman atau seluruh keuntungan investor dialihkan untuk kegiatan amal.
Dalam paparan kinerja kuartal III, CFO Denis Coleman menjelaskan alasan kontribusi tersebut. "Mengingat besarnya pendapatan dari biaya berbasis insentif pada kuartal ini, kami memberikan kontribusi amal sekitar USD 450 juta yang efisien dari sisi pajak sebagai bagian dari rencana percepatan kegiatan filantropi kami," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa Goldman juga memperkirakan akan memberikan kontribusi yang signifikan pada kuartal IV. Kedua langkah itu akan memajukan rencana pemberian amal setidaknya lima tahun.
Meski demikian, keputusan tersebut memengaruhi sejumlah indikator profitabilitas. Goldman menyatakan kontribusi amal mengurangi laba per saham sekitar USD 1 serta menekan tingkat pengembalian atas ekuitas (return on equity/ROE) dan tingkat pengembalian atas ekuitas berwujud (return on tangible equity/ROTE) masing-masing sekitar 1,1 poin persentase. Tanpa memperhitungkan kontribusi itu, laba per saham kuartalan diperkirakan mencapai sekitar USD 18.
Secara keseluruhan, pendapatan bersih Goldman mencapai USD 18,68 miliar pada kuartal III, sedangkan laba per saham tercatat USD 17,01. Angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi filantropi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil keuangan kuartalan, meskipun kinerja perusahaan tetap kuat.
Transaksi SpaceX juga menyoroti peran bisnis pengelolaan aset dan kekayaan Goldman yang mengelola aset lebih dari USD 4 triliun. Melalui bisnis tersebut, bank menyediakan akses bagi klien tertentu ke investasi perusahaan sebelum sahamnya diperdagangkan secara publik. Ketika perusahaan yang didanai berkembang dan kemudian melantai di bursa, keuntungan investor dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi Goldman melalui biaya berbasis insentif.
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