Siapkan Fondasi Infrastruktur Digital Publik, Indonesia Belajar dari India

Wamenkomdigi Nezar Patria saat meninjau Posko Mudik Lebaran 2026 di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/3). (Dok. Komdigi)
JawaPos.com - Indonesia mulai menyiapkan fondasi infrastruktur digital publik yang dapat menjadi penghubung berbagai layanan pemerintah. Dalam prosesnya, pemerintah melihat pengalaman India dalam mengembangkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai salah satu rujukan yang dapat dipelajari.
Konsep tersebut memungkinkan sejumlah komponen penting seperti identitas digital, pertukaran data, sistem pembayaran, hingga layanan publik, terhubung dalam satu ekosistem. Pemerintah Indonesia ingin membangun fondasi serupa yang dapat berfungsi sebagai “rel” bagi pengembangan layanan digital di berbagai sektor.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan India memiliki pengalaman yang relevan untuk dipelajari Indonesia. Terutama dalam membangun infrastruktur publik digital.
Menurutnya kerja sama kedua negara juga dapat dikembangkan lebih lanjut melalui sejumlah program setelah adanya pertemuan antara para pemimpin Indonesia dan India.
“Indonesia memiliki kebutuhan serupa untuk memiliki infrastruktur publik digital yang kuat, dan saat ini kami sedang mengupayakannya,” ujar Wamen Nezar dalam audiensi dengan Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat pada Selasa (29/9).
Nezar menjelaskan kebutuhan terhadap infrastruktur digital yang terintegrasi semakin mendesak karena sistem yang digunakan sejumlah kementerian dan lembaga saat ini masih berjalan secara terpisah.
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