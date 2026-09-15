India Juara Piala Asia Kriket Wanita 2026 Namun Menolak Menerima Trofi

JawaPos.com – Upacara penyerahan trofi final Piala Asia Wanita di Dubai menjadi kontroversial setelah India sebagai juara menolak menerima trofi dari Presiden Dewan Kriket Asia (ACC), Mohsin Naqvi.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Senin (14/9), India sebelumnya mengalahkan Sri Lanka dengan selisih 72 run pada final yang berlangsung Minggu untuk merebut kembali gelar juara dan meraih trofi Piala Asia Wanita untuk kedelapan kalinya.

Namun, para pemain dan staf India tidak hadir dalam upacara penghargaan sehingga mereka tidak menerima medali maupun trofi juara, sementara kapten Sri Lanka Chamari Athapaththu menerima penghargaan sebagai runner-up dari Naqvi.

Pelatih kepala India, Amol Muzumdar, mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut diambil oleh Dewan Pengontrol Kriket India (BCCI) dan tim tetap berpegang pada sikap tersebut.

Mazumdar menegaskan bahwa India telah menjadi juara turnamen sehingga tidak menerima trofi dalam upacara tersebut tidak mengubah pencapaian tim.

Keputusan itu diduga berkaitan dengan posisi Naqvi sebagai Presiden ACC sekaligus Menteri Dalam Negeri Pakistan, di tengah ketegangan politik yang masih berlangsung antara India dan Pakistan.

Sikap India tersebut mengingatkan pada kejadian serupa dalam Piala Asia Putra pada September 2025 ketika India juga menolak menerima trofi dari Naqvi setelah mengalahkan Pakistan.