Tokyo Game Show ke-30 Pecahkan Rekor, Sanrio dan Toei Masuk Industri Gim

JawaPos.com - Tokyo Game Show 2026 resmi dibuka pada Kamis (17/9) dengan mencatat rekor jumlah peserta dari mancanegara. Pameran gim yang memasuki perayaan ke-30 itu diikuti 1.138 exhibitor dari 53 negara dan wilayah, sekaligus menandai semakin luasnya keterlibatan industri lain dalam sektor permainan digital.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (17/9), penyelenggara menyebut jumlah exhibitor dan negara atau wilayah peserta tahun ini merupakan rekor tertinggi sepanjang penyelenggaraan Tokyo Game Show. Perusahaan gim besar seperti Capcom Co. dan Square Enix Co. turut memamerkan sejumlah judul populer, termasuk seri terbaru Monster Hunter dan beberapa gim Final Fantasy.

Pameran tahunan tersebut untuk pertama kalinya diperpanjang menjadi lima hari, bertambah satu hari dari penyelenggaraan sebelumnya. Perubahan itu dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pengunjung.

Computer Entertainment Supplier's Association memperkirakan sekitar 300.000 orang akan menghadiri Tokyo Game Show yang berlangsung di Makuhari Messe, pusat konvensi di Chiba, sebelah timur Tokyo.

Dua hari pertama pameran terutama diperuntukkan bagi media dan pejabat industri. Masyarakat umum baru diperbolehkan masuk mulai Sabtu (19/9).

Pendatang Baru dari Pakistan dan India Salah satu exhibitor yang pertama kali berpartisipasi adalah Ropstam Solutions Inc., perusahaan teknologi yang berkantor pusat di Kanada dan memiliki operasional software house di Pakistan serta India.

Perusahaan tersebut mengikuti Tokyo Game Show melalui proyek Japan International Cooperation Agency (JICA). Proyek itu bertujuan mempertemukan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi asal Pakistan dengan perusahaan Jepang.

CEO Ropstam Solutions Wali Hassan Jafferi mengatakan perusahaan yang dipimpinnya telah memiliki hubungan dengan sejumlah studio gim Jepang. Namun, pihaknya ingin memperluas jaringan klien di pasar gim Jepang yang berskala besar.

"Meskipun kami sudah memiliki hubungan dengan studio gim Jepang, kami ingin mengembangkan klien baru di pasar gim Jepang yang besar," kata Jafferi.