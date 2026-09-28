Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Senin, 28 September 2026 | 22.46 WIB

Bukan Lagi Sekadar Chatbot, AI Agent Mulai Masuk Dapur Pengembangan Produk

Ilustrasi Agentic AI. (MIT Sloan) - Image

Ilustrasi Agentic AI. (MIT Sloan)

JawaPos.com - Kecerdasan buatan (AI) mulai bergerak lebih jauh dari sekadar chatbot yang menjawab pertanyaan atau membantu menyelesaikan satu pekerjaan.

Melalui pendekatan Agentic AI, teknologi ini mulai diarahkan untuk menjalankan rangkaian tugas secara lebih mandiri dalam proses pengembangan produk digital, sekaligus mengubah cara tim produk, desainer, dan engineer bekerja.

Perubahan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Indonesia Product Conference (IPC) 2026 yang mempertemukan lebih dari 1.000 profesional produk dan lebih dari 25 pembicara dari berbagai industri.

Fokusnya bukan lagi sekadar seberapa cepat perusahaan mengadopsi AI, melainkan bagaimana teknologi tersebut dapat dibawa dari tahap eksperimen menjadi produk yang benar-benar digunakan, dipercaya, diukur, dan dikembangkan dalam kondisi nyata.

CEO EPIQ Events dan Apiary Academy Jessica Casey Jaya mengatakan, perubahan tersebut terlihat dari kebutuhan para profesional produk yang mulai bergeser seiring perkembangan AI.

“Perubahan menuju Agentic AI inilah yang ingin kami eksplorasi lebih jauh di IPC 2026,” ujar Jessica Casey Jaya di Jakarta, Senin (28/9).

Ketika AI Mulai Masuk ke Proses Kerja Tim Produk

Perubahan paling besar dari perkembangan Agentic AI terletak pada cara teknologi digunakan.

AI generatif selama ini banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan teks, gambar, kode, merangkum informasi, atau memberikan jawaban berdasarkan instruksi pengguna.

Agentic AI membawa pendekatan tersebut lebih jauh dengan memungkinkan sistem menjalankan sejumlah langkah untuk mencapai tujuan yang diberikan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Amazon Tutup Platform Mechanical Turk, Jejak Awal ‘Kecerdasan Buatan’ Bezos Berakhir di Era AI - Image
Internasional

Amazon Tutup Platform Mechanical Turk, Jejak Awal ‘Kecerdasan Buatan’ Bezos Berakhir di Era AI

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.23 WIB

Tiongkok Mengirim Robot Humanoid ke Dunia Nyata untuk Memenangkan Perlombaan Kecerdasan Buatan Fisik - Image
Internasional

Tiongkok Mengirim Robot Humanoid ke Dunia Nyata untuk Memenangkan Perlombaan Kecerdasan Buatan Fisik

Jumat, 17 Juli 2026 | 03.24 WIB

Universitas dan SAP Siapkan Mahasiswa Hadapi Era Kecerdasan Buatan - Image
Teknologi

Universitas dan SAP Siapkan Mahasiswa Hadapi Era Kecerdasan Buatan

Kamis, 16 Juli 2026 | 02.28 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore