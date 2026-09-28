Bukan Lagi Sekadar Chatbot, AI Agent Mulai Masuk Dapur Pengembangan Produk

JawaPos.com - Kecerdasan buatan (AI) mulai bergerak lebih jauh dari sekadar chatbot yang menjawab pertanyaan atau membantu menyelesaikan satu pekerjaan.

Melalui pendekatan Agentic AI, teknologi ini mulai diarahkan untuk menjalankan rangkaian tugas secara lebih mandiri dalam proses pengembangan produk digital, sekaligus mengubah cara tim produk, desainer, dan engineer bekerja.

Perubahan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Indonesia Product Conference (IPC) 2026 yang mempertemukan lebih dari 1.000 profesional produk dan lebih dari 25 pembicara dari berbagai industri.

Fokusnya bukan lagi sekadar seberapa cepat perusahaan mengadopsi AI, melainkan bagaimana teknologi tersebut dapat dibawa dari tahap eksperimen menjadi produk yang benar-benar digunakan, dipercaya, diukur, dan dikembangkan dalam kondisi nyata.

CEO EPIQ Events dan Apiary Academy Jessica Casey Jaya mengatakan, perubahan tersebut terlihat dari kebutuhan para profesional produk yang mulai bergeser seiring perkembangan AI.

“Perubahan menuju Agentic AI inilah yang ingin kami eksplorasi lebih jauh di IPC 2026,” ujar Jessica Casey Jaya di Jakarta, Senin (28/9).

Ketika AI Mulai Masuk ke Proses Kerja Tim Produk Perubahan paling besar dari perkembangan Agentic AI terletak pada cara teknologi digunakan.

AI generatif selama ini banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan teks, gambar, kode, merangkum informasi, atau memberikan jawaban berdasarkan instruksi pengguna.