Universitas dan SAP Siapkan Mahasiswa Hadapi Era Kecerdasan Buatan

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin masif dinilai mengubah kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi pun dituntut tidak hanya mengajarkan penguasaan teknologi, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan berkolaborasi bersama AI agar siap menghadapi era Autonomous Enterprise.

Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam diskusi di SAP Academic Community Conference APAC 2026 yang mengangkat tema "Educating Future-ready Talent in the Age of the Autonomous Enterprise".

Dalam berbagai sesi diskusi, para peserta menyoroti bagaimana kehadiran agen AI mulai mengubah struktur organisasi perusahaan, menciptakan pergeseran peran pekerjaan, sekaligus menuntut perguruan tinggi untuk melampaui pendekatan pendidikan yang selama ini berfokus pada disiplin ilmu konvensional.

Kampus dinilai perlu menyiapkan lulusan yang mampu bekerja berdampingan dengan teknologi AI sekaligus memiliki kemampuan kolaboratif lintas bidang.

Sianto Wongjoyo, Managing Director SAP Indonesia, mengungkapkan, pihaknya memiliki visi dalam memajukan pendidikan teknologi sekaligus berkomitmen untuk membantu memperkuat ekosistem teknologi yang relevan dengan tuntutan industri saat ini.

“Kami percaya bahwa dengan mengintegrasikan keahlian AI dan teknologi mutakhir ke dalam kurikulum, dapat membantu membekali mahasiswa tidak hanya untuk beradaptasi, tetapi juga beraspirasi untuk memimpin di era Autonomous Enterprise,” ungkap Sianto.

Sementara itu, Dekan School of Information Systems Binus University, Rudy, menambahkan, bahwa diskusi ini sangat krusial. Sebab, mampu membekali mahasiswa tidak hanya dengan kemampuan teknis.

“Tetapi juga kemampuan manajemen kolaborasi antara manusia dan AI, sehingga mereka menjadi talenta yang relevan di masa depan,” ungkapnya.