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Muhammad Ridwan
Senin, 28 September 2026 | 06.12 WIB

BSSN Tegaskan Keamanan Siber Kunci Sukses Satu Data indonesia

Ilustrasi serangan siber. (Redware) - Image

Ilustrasi serangan siber. (Redware)

JawaPos.com - Upaya mewujudkan sistem satu data nasional harus didukung oleh keamanan siber yang amat kuat, sehingga bebas dari ancaman siber.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, saat menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Malam Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 di Jakarta.

"Digitalisasi pemerintahan mutlak harus dilakukan. Namun, di balik transformasi dan perekonomian digital tersebut, harus ada fondasi yang kuat, yaitu keamanan siber dan sandi," kata Nugroho dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9).

Dia menjelaskan, penguatan kolaborasi antarlembaga juga penting untuk menguatkan keamanan siber dan upaya penyatuan data

Konsep Government Incorporated atau Indonesia Incorporated dalam konteks nasional menempatkan kementerian, lembaga negara, serta sektor terkait sebagai bagian dari satu kesatuan.

Pola kerja itu menekankan kolaborasi dan pertukaran data antarlembaga, bukan bekerja secara terpisah dalam sekat birokrasi.

"Instansi pemerintah tidak lagi menyimpan data untuk dirinya sendiri. Melalui sistem Satu Data, antarkementerian bisa saling mengakses informasi secara real-time untuk mempercepat pelayanan publik," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat fondasi keamanan siber untuk menjaga integritas, validitas, dan ketahanan data statistik nasional.

Terlebih, kerja sama antara BSSN dan BPS dinilai penting untuk memastikan proses pengelolaan data negara berlangsung secara aman, andal, dan tepercaya.

Sejalan dengan momentum HSN 2026, lanjut Nugroho, BSSN menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan BPS.

Editor: Bayu Putra
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