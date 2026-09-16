Microsoft Rilis Kode Etik AI, Larang Serangan Siber hingga Deepfake

Ilustrasi logo Microsoft. (The Guardian)
JawaPos.com - Microsoft merilis kode etik AI baru yang dirancang untuk memperkuat keamanan dan penyelarasan (alignment) model kecerdasan buatan.
Dokumen tersebut menetapkan sejumlah prinsip dan batasan untuk mencegah model AI mengembangkan perilaku yang dapat membahayakan manusia, seperti deepfake hingga serangan siber.
Dilansir dari TechCrunch, kode etik tersebut hadir ketika industri AI mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek keamanan dan penyelarasan model.
Isinya bersifat teknis dan mendasar, dengan fokus pada nilai-nilai serta batasan (red lines) yang menjadi pedoman dalam proses pelatihan model di Microsoft AI.
Dalam dokumennya, Microsoft lebih menitikberatkan pada bagaimana model AI harus dikembangkan dan dikendalikan.
Itu berbeda dengan seruan CEO Anthropic Dario Amodei mengenai perlunya mengatur kecepatan pengembangan teknologi AI terdepan (pacing the frontier).
Kode etik itu sekaligus memberikan gambaran mengenai pendekatan Microsoft terhadap keamanan AI serta penerapannya dalam praktik.
Dokumen tersebut diawali dengan prediksi bahwa dalam satu dekade mendatang, sistem AI supercerdas dapat melampaui kemampuan manusia dalam sebagian besar tugas.
"Membatasi, mengendalikan, dan menyelaraskan kekuatan sebesar itu merupakan salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi umat manusia," demikian bunyi kode etik tersebut.
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"Oleh karena itu, kita harus memiliki kejelasan penuh mengenai alasan kita menciptakan sistem-sistem ini dan bagaimana kita berniat mengendalikannya,” imbuhnya.
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