AI Canggih kini Bisa Jalankan Serangan Siber, Biaya jadi Senjata Baru Hacker

JawaPos.com - Kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (AI) mulai membawa perubahan besar terhadap lanskap keamanan siber. Laporan terbaru Ensign InfoSecurity mengungkapkan, model AI canggih kini sudah mampu menjalankan berbagai tahapan dalam rangkaian serangan siber terhadap organisasi.

Kemampuan tersebut membuat serangan siber kompleks berpotensi menjadi lebih mudah diakses. AI dapat membantu menurunkan biaya, waktu, sekaligus tingkat keahlian teknis yang sebelumnya dibutuhkan pelaku untuk menjalankan serangan.

Temuan itu menjadi bagian dari edisi ketujuh Ensign 2026 Cyber Threat Landscape Report, yang menggabungkan hasil layanan keamanan siber Ensign di kawasan regional, threat intelligence, penanganan insiden siber, serta keterlibatan perusahaan dalam ekosistem keamanan siber internasional.

“Hasil pengujian melalui Ensign Cyber AI Range menunjukkan bahwa meskipun model AI canggih sudah mampu menjalankan berbagai tahapan serangan siber, kemampuan deteksi dan respons yang efektif masih dapat menjadi hambatan yang berarti setelah akses awal berhasil diperoleh,” kata Adithya Nugraputra, Head of Consulting PT Ensign InfoSecurity Indonesia di Jakarta, Rabu (16/9).

Dalam laporan tersebut, Ensign juga mengungkap hasil AI Cyber Range Assessment, sebuah pengujian yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan ofensif model AI canggih sekaligus melihat implikasinya terhadap pertahanan siber.

Sejak awal 2026, Ensign mengembangkan AI Range, lingkungan pengujian keamanan siber untuk menguji dan memahami kemampuan model AI canggih melalui berbagai skenario serangan siber. Lebih dari 150 model AI yang tersedia secara umum telah dievaluasi sebelum 10 model dipilih untuk menjalani pengujian lebih mendalam.

Dalam pengujian tersebut, 10 model AI berperan sebagai pelaku ancaman siber tingkat lanjut. Setiap model kemudian diberikan delapan tujuan serangan yang sama secara berurutan untuk melihat sejauh mana kemampuan ofensifnya.