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Ryandi Zahdomo
Jumat, 4 September 2026 | 21.19 WIB

Ahli Siber Indonesia Bobol Celah NASA: Ungkap 5.000+ Kredensial Imternal Terpapar

Praktisi keamanan siber asal Indonesia Stephanus Sunarto Purnomo meraih Letter of Recognition (LOR) dari NASA. (Istimewa) - Image

Praktisi keamanan siber asal Indonesia Stephanus Sunarto Purnomo meraih Letter of Recognition (LOR) dari NASA. (Istimewa)

JawaPos.com - Praktisi keamanan siber asal Indonesia Stephanus Sunarto Purnomo meraih Letter of Recognition (LOR) dari NASA usai membongkar kerentanan sistem yang memaparkan lebih dari 5.000 catatan kredensial internal lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut.

Keberhasilan Stephanus berawal dari analisis terhadap kerentanan sistem yang semula hanya dikategorikan berisiko Medium–High.

Namun, melalui validasi manual, penelusuran attack path, dan analisis kontrol keamanan, dia menemukan potensi dampak yang jauh lebih masif bagi organisasi.

Temuan tersebut langsung dilaporkan melalui mekanisme responsible disclosure resmi sebelum akhirnya mendapat validasi serta pengakuan langsung dari pihak NASA.

Mengombinasikan Kerentanan Lewat Analisis Attack Path

Stephanus, yang saat ini berkarir di sektor perbankan nasional sekaligus menjadi mentor Cyber Security perguruan tinggi menjelaskan, tidak memandang celah keamanan secara terpisah. 

Dia berfokus pada potensi risiko saat beberapa kelemahan sistem terkombinasi.

"Cyber security bukan tentang seberapa jauh kita dapat menembus sebuah sistem. Cyber security adalah tentang menemukan kelemahan sebelum dimanfaatkan pihak yang berniat buruk, membuktikan risikonya, dan membantu membuat sistem menjadi lebih aman," tegas Stephanus.

Melalui pemetaan attack surface, pengujian mekanisme otentikasi, serta evaluasi security boundary, analisis impact assessment yang dilakukannya berhasil mengonfirmasi paparan lebih dari 5.000 credential records internal.

Risiko paparan kredensial ini dinilai sangat kritis karena dampaknya amat bergantung pada validitas akun, tingkat hak akses, hingga potensi penggunaan kembali kredensial pada sumber daya terhubung lainnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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