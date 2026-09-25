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Nanda Prayoga
Jumat, 25 September 2026 | 18.12 WIB

Microsoft Investasi USD 1,7 Miliar di Indonesia, Komdigi Dorong Transfer Teknologi

Menkomdigi Meutya Hafid dalam pertemuan bilateral dengan President Microsoft Global Affairs Lisa Monaco di New York, Amerika Serikat. (Komdigi) - Image

Menkomdigi Meutya Hafid dalam pertemuan bilateral dengan President Microsoft Global Affairs Lisa Monaco di New York, Amerika Serikat. (Komdigi)

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong agar komitmen investasi Microsoft sebesar USD 1,7 miliar tidak hanya memperluas infrastruktur digital.

Investasi itu juga harus memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas teknologi nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan, investasi Microsoft perlu diikuti dengan transfer teknologi dan pengetahuan serta pengembangan sumber daya manusia.

Khususnya yang terkait dengan pengembangan infrastruktur cloud, kecerdasan artifisial (AI), dan ekosistem digital.

“Kami apresiasi komitmen investasi Microsoft sebesar USD 1,7 miliar di Indonesia, khususnya dalam infrastruktur cloud dan AI, serta kontribusinya dalam memperkuat ekosistem digital Indonesia,” ujar Meutya dalam pertemuan bilateral dengan President Microsoft Global Affairs Lisa Monaco di New York, Amerika Serikat, dikutip Jumat (25/9).

Menurut Meutya, penguatan ekonomi digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang dapat mengikuti kebutuhan masyarakat maupun dunia industri.

Karena itu, kehadiran investasi teknologi juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan teknologi digital di kawasan.

“Kami berharap Indonesia dapat semakin menjadi bukan hanya pasar penting bagi Microsoft, tetapi juga pusat strategis infrastruktur digital dan inovasi di kawasan,” ungkapnya.

Meutya menekankan, investasi di sektor teknologi perlu dibarengi dengan upaya membangun kemampuan di dalam negeri.

Kolaborasi dengan Microsoft diharapkan dapat membuka kesempatan bagi institusi, pelaku usaha, pengembang, hingga perusahaan teknologi nasional untuk meningkatkan kompetensi dan mengakses pengetahuan teknologi global.

Editor: Bayu Putra
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