Hoaks! Pemadaman Internet 25-27 September, Komdigi Telusuri Pembuat Surat Palsu

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan kabar mengenai rencana pemadaman internet secara nasional selama tiga hari, yakni 25 hingga 27 September 2026, tidak benar.

Kabar tersebut muncul setelah beredar sebuah dokumen yang mengatasnamakan Komdigi. Dokumen berjudul “Surat Peringatan” dengan nomor B-486/KKD/HM.01.02/09/2026 itu mencatut nama serta tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Dalam dokumen palsu tersebut juga disebutkan adanya gangguan besar terhadap sistem satelit komunikasi nasional yang diklaim menjadi alasan dilakukannya pemadaman internet.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo memastikan dokumen yang beredar bukan merupakan surat resmi kementerian. Ia menyebut informasi mengenai pemadaman internet nasional tersebut sebagai berita bohong.

“Surat peringatan pemadaman internet nasional yang mengatasnamakan kementerian kami adalah murni tindakan pemalsuan dan berita bohong. Tidak ada rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026,” tegasnya di Jakarta Pusat, Kamis (24/9).

Angga juga memastikan berbagai layanan digital masyarakat tetap dapat digunakan secara normal. Hal itu mencakup koneksi internet, aplikasi pesan instan, layanan perbankan, ATM, hingga aktivitas digital lainnya.

Operasional layanan seluler dan jaringan fiber optik juga dipastikan tidak terdampak oleh kondisi seperti yang disebutkan dalam surat palsu tersebut.

“Seluruh layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat dipastikan berjalan dengan normal, aman, dan lancar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.