AI Berkembang Kian Cepat, Wamen Komdigi Nezar Patria Ungkap Alasan Regulasi Tak Bisa Kaku 

JawaPos.com - Pemerintah nilai regulasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) harus punya ruang beradaptasi dengan cepatnya teknologi. Ini jadi penting dalam Peta Jalan AI Nasional 5 tahun ke depan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria bilang perkembangan AI sangat dinamis. Jadi, kebijakan pemerintah tidak bisa pakai kerangka waktu panjang.

Perkembangan teknologi beberapa tahun terakhir tunjukkan kemampuan AI bisa berubah besar dalam waktu singkat. Karena itu, kebijakan harus bisa dievaluasi dan disesuaikan rutin.

“Perkembangan AI begitu cepat, pengembangan AI begitu mengejutkan sehingga kalau kita patok sampai dengan 10 tahun ke depan, mungkin kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan dengan cepat dalam soal regulasi,” ujar Wamen Nezar di Tangerang, dikutip Kamis (17/9).

Nezar jelaskan pemerintah pilih periode 2026–2029 untuk Peta Jalan AI Nasional. Tujuannya supaya kebijakan bisa ditinjau ulang sesuai teknologi dan risiko yang ada.

Selain peta jalan, pemerintah siapkan juga regulasi etika AI. Ini bagian dari upaya tata kelola AI yang fokus pada tanggung jawab dan perkembangan teknologi.

"Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 dan regulasi etika AI menjadi instrumen penting untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab," jelasnya.

Nezar beri contoh AI generatif yang sangat cepat berubah kemampuannya. Saat ini teknologi itu bisa buat konten seperti teks, gambar, dan suara.