Tak Banyak Disorot, Fitur Baru iOS 27 Ini Bikin Paste di iPhone Lebih Cepat

JawaPos.com - Apple menghadirkan sejumlah fitur baru melalui iOS 27. Pembaruan ini mencakup Apple Intelligence dan Siri yang lebih baik.

Di antara fitur baru, ada pintasan untuk menempel (paste) konten dari clipboard iPhone. Fitur ini sangat berguna dalam aktivitas sehari-hari pengguna.

Seperti dikutip dari 9to5mac, fitur ini memungkinkan pengguna menempelkan teks, tautan, maupun foto yang baru disalin. iOS 27 menampilkan pintasan tempel di atas papan ketik saat user membuka kolom teks baru.

Setiap tahun, Apple menambahkan banyak fitur baru ke sistem operasi iPhone. Pada iOS 27, ada pembaruan di Apple Wallet, Messages, CarPlay, dan fitur AI lainnya.

Meski begitu, beberapa pembaruan kecil bisa luput dari perhatian pengguna. Salah satunya adalah pintasan paste yang terintegrasi langsung dengan papan ketik.

Cara kerja fitur ini sangat sederhana. Ketika pengguna menyalin teks, tautan, atau foto ke clipboard, lalu pindah aplikasi dan buka kolom teks, iOS 27 akan menyarankan untuk menempelkan konten tersebut.

Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu lagi membuka menu salin-tempel secara manual. Cukup mengetuk pintasan yang muncul di atas papan ketik, konten disalin bisa langsung ditempel.