Apple Siapkan Fitur Baru di iOS 27, Bisa Verifikasi Keaslian Foto Kamera iPhone

JawaPos.com - Apple tampaknya tidak hanya menyiapkan pembaruan besar pada Siri melalui iOS 27. Perusahaan tengah menguji fitur baru yang memungkinkan pengguna mengecek apakah sebuah foto diambil menggunakan kamera iPhone.

Temuan tersebut berasal dari analisis terhadap versi beta sistem operasi terbaru Apple.

Dikutip dari 9to5Mac, terdapat indikasi mengenai fitur baru yang disebut "Reference Image".

Fitur ini diduga dirancang untuk membantu memverifikasi asal-usul sebuah gambar, khususnya memastikan foto tersebut memang dihasilkan langsung dari kamera iPhone.

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Cara kerjanya disebut berkaitan dengan informasi teknis yang melekat pada sebuah foto.

Data dari sensor kamera serta metadata gambar kemungkinan dikirim ke Private Cloud Compute milik Apple untuk menjalani proses verifikasi.

Agar mekanisme tersebut dapat digunakan, pengguna disebut perlu terlebih dahulu mengaktifkan mode "Reference" melalui aplikasi kamera iPhone.

Setelah aktif, perangkat dapat menyertakan informasi tertentu yang diperlukan untuk membuktikan bahwa gambar berasal dari kamera iPhone.

Fitur ini menjadi menarik di tengah semakin sulitnya membedakan foto asli dengan gambar yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI).