Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.26 WIB

Apple Siapkan Fitur Baru di iOS 27, Bisa Verifikasi Keaslian Foto Kamera iPhone

Ilustrasi iphone 17 pro. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi iphone 17 pro. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Apple tampaknya tidak hanya menyiapkan pembaruan besar pada Siri melalui iOS 27. Perusahaan tengah menguji fitur baru yang memungkinkan pengguna mengecek apakah sebuah foto diambil menggunakan kamera iPhone.

Temuan tersebut berasal dari analisis terhadap versi beta sistem operasi terbaru Apple.

Dikutip dari 9to5Mac, terdapat indikasi mengenai fitur baru yang disebut "Reference Image".

Fitur ini diduga dirancang untuk membantu memverifikasi asal-usul sebuah gambar, khususnya memastikan foto tersebut memang dihasilkan langsung dari kamera iPhone.

Cara kerjanya disebut berkaitan dengan informasi teknis yang melekat pada sebuah foto.

Data dari sensor kamera serta metadata gambar kemungkinan dikirim ke Private Cloud Compute milik Apple untuk menjalani proses verifikasi.

Agar mekanisme tersebut dapat digunakan, pengguna disebut perlu terlebih dahulu mengaktifkan mode "Reference" melalui aplikasi kamera iPhone.

Setelah aktif, perangkat dapat menyertakan informasi tertentu yang diperlukan untuk membuktikan bahwa gambar berasal dari kamera iPhone.

Fitur ini menjadi menarik di tengah semakin sulitnya membedakan foto asli dengan gambar yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Kemunculan berbagai generator gambar AI membuat kebutuhan terhadap teknologi yang mampu menunjukkan asal-usul sebuah konten digital semakin besar.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Apple Tunda Kacamata Pintar demi Privasi, Smart Glasses Baru Meluncur 2027 - Image
Teknologi

Apple Tunda Kacamata Pintar demi Privasi, Smart Glasses Baru Meluncur 2027

Selasa, 28 Juli 2026 | 03.01 WIB

Apple Maps Bakal Hadirkan Iklan, Fokus Promosikan Bisnis Lokal dan Tempat Wisata - Image
Aplikasi

Apple Maps Bakal Hadirkan Iklan, Fokus Promosikan Bisnis Lokal dan Tempat Wisata

Minggu, 19 Juli 2026 | 18.18 WIB

Apple Siapkan Fitur Nonton Video di CarPlay, Tapi Ada Syaratnya - Image
Teknologi

Apple Siapkan Fitur Nonton Video di CarPlay, Tapi Ada Syaratnya

Sabtu, 18 Juli 2026 | 21.20 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore