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Sabik Aji Taufan
Sabtu, 19 September 2026 | 04.30 WIB

Tak Cuma Pelengkap, Agentic AI Dikembangkan untuk Tingkatkan Nilai Bisnis  

Managing Director, Devoteam Southeast Asia, Hendrawan Deny Ardiyatman. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Pengembangan agentic AI terus dilakukan. Kecerdasan buatan tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai bisnis yang lebih tinggi.
 
Fokus ini yang dibahas dalam CIO Summit, ajang tahunan unggulan yang mempertemukan para C-levels dan pemimpin teknologi senior dari Indonesia dan Malaysia.
 
Google Cloud bersama Devoteam Indonesia menekankan, pemimpin bisnis diarahkan menggunakan AI dalam menambah nilai bisnis yang nyata dan terukur.
 
Google Cloud juga menetapkan beberapa mitra dalam GET (Gemini Enterprise Transformation), sebuah program yang dirancang untuk membantu perusahaan mempercepat adopsi Gemini.
 
“Terpilihnya kami sebagai mitra GET mencerminkan kedalaman kerja sama yang telah dibangun tim kami bersama Google Cloud selama ini, dan membuka jalan yang lebih cepat bagi pelanggan kami di Indonesia dan Malaysia untuk merasakan manfaat nyata dari Gemini," ujar Managing Director, Devoteam Southeast Asia, Hendrawan Deny Ardiyatman dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9).
 
 
Devoteam Southeast Asia juga membentuk AWT (Agentic Work Transformation) Tribe. Tim ini dibentuk untuk merancang ulang pemanfaatan agentic AI.
 
Dengan agentic AI ini diharapkan bisa menambah produktivitas dan membebaskan tim untuk fokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi.
 
“AWT Tribe hadir karena bagi kami pelatihan kepada pelanggan tidak mengubah kebiasaan, akan tetapi tahapan dan proses lah yang mengubahnya. Sebuah proses transformasi bukan hanya tentang mengajarkan materi, melainkan seberapa tepat kita memandu orang melewati proses perubahannya," kata CTO  Devoteam Indonesia, Fauzal Atmodirono.
 
Devoteam juga menggandeng SingleStore untuk memperkuat data real-time. Dengan ini, beban kerja transaksional dan analitik bisa digabungkan.
 
“Data real-time merupakan fondasi utama bagi setiap use case agentic AI. Melalui kemitraan Devoteam dan SingleStore, kami dapat membantu pelanggan membangun fondasi tersebut dengan lebih cepat, sehingga mereka dapat mempercepat adopsi AI dan menghadirkan nilai bisnis secara nyata," tutup Enterprise Sales Director APJ SingleStore, Christin Nataly.

Editor: Sabik Aji Taufan
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