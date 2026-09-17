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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 17 September 2026 | 21.18 WIB

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

Manchester City menghadapi Norwich City pada putaran ketiga Carabao Cup 2026/2027. Enzo Maresca diprediksi melakukan sejumlah perubahan setelah padatnya jadwal pertandingan.. (Bein Sports) - Image

Manchester City menghadapi Norwich City pada putaran ketiga Carabao Cup 2026/2027. Enzo Maresca diprediksi melakukan sejumlah perubahan setelah padatnya jadwal pertandingan.. (Bein Sports)

JawaPos.com - Manchester City menjamu Norwich City pada putaran ketiga Carabao Cup 2026/2027 di Etihad Stadium, Jumat (18/9) pukul 01.30 WIB. Enzo Maresca diprediksi melakukan rotasi, termasuk memberi kesempatan kepada sejumlah pemain yang jarang tampil.

Maresca telah mengonfirmasi bahwa Ryan McAidoo, Kaden Braithwaite, dan Floyd Samba akan terlibat dalam pertandingan. Ketiganya sebelumnya sudah berlatih bersama skuad utama Manchester City.

Ryan McAidoo telah dua kali tampil di Premier League musim ini, sedangkan Kaden Braithwaite juga sudah mendapatkan menit bermain. Adapun laga kontra Norwich berpeluang menjadi kesempatan bagi Floyd Samba untuk menjalani debut bersama tim utama.

Di sisi lain, Manchester City dipastikan tidak dapat memainkan Phil Foden. Gelandang asal Inggris tersebut menjalani hukuman tiga pertandingan setelah mendapat kartu merah dalam derbi Manchester melawan Manchester United.

“Bagi kami ini adalah pukulan besar. Phil memulai dengan baik untuk kami dan bermain bagus selama menit-menitnya di lapangan pada hari Minggu, tetapi dia absen besok, lalu melawan Sunderland dan kemudian Liverpool - setelah itu dia akan kembali bersama kami,” ujar Maresca dikutip laman resmi Manchester City.

Jeremy Doku juga belum dipastikan tampil. Winger asal Belgia itu masih dalam proses pemulihan cedera betis dan Maresca menyebut kondisinya sudah mendekati tahap kembali bermain.

Maresca diperkirakan melakukan perubahan di sejumlah posisi. Geronimo Rulli berpeluang menjalani debut, sementara Allan juga berpotensi mendapatkan menit bermain pertamanya bersama Manchester City.

Sports Mole memprediksi Rulli akan mengawal gawang Manchester City. Di lini belakang terdapat Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Marc Guehi, dan Rico Lewis. Mateo Kovacic serta Ayyoub Bouaddi diprediksi mengisi lini tengah, sementara Allan, Iliman Ndiaye, dan Antoine Semenyo mendukung Erling Haaland di lini depan.

Prediksi susunan pemain Manchester City vs Norwich City

Manchester City:

Rulli; Khusanov, Reis, Guehi, Lewis; Kovacic, Bouaddi; Allan, Ndiaye, Semenyo; Haaland.

Editor: Hendra
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