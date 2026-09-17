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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 17 September 2026 | 15.57 WIB

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

Duel Viktoria Plzen vs Union SG pada matchday pertama fase liga Liga Europa diprediksi berlangsung sengit dan berakhir 2-2. (Viktoria Plzen) - Image

Duel Viktoria Plzen vs Union SG pada matchday pertama fase liga Liga Europa diprediksi berlangsung sengit dan berakhir 2-2. (Viktoria Plzen)

JawaPos.com — Viktoria Plzen menjamu Union SG di Doosan Arena pada matchday pertama fase liga Liga Europa, Jumat (18/9/2026) pukul 02.00 WIB, dalam duel yang berpotensi berakhir imbang karena kedua tim sama-sama punya kekuatan di lini serang.

Viktoria Plzen baru saja melakukan comeback spektakuler atas Red Star Belgrade, sedangkan Union SG datang dengan modal empat kemenangan beruntun.

Bagaimana performa Viktoria Plzen menjelang Liga Europa?

Viktoria Plzen memasuki fase liga Liga Europa setelah melewati drama besar pada babak playoff melawan Red Star Belgrade dengan kemenangan 5-1 pada leg kedua, 27 Agustus, untuk membalikkan kekalahan 0-3 di pertandingan pertama.

Comeback tersebut menjadi salah satu modal penting bagi tim asuhan Radoslav Kovac sebelum menghadapi Union SG di kandang sendiri.

Musim ini menjadi penampilan ketiga beruntun Viktoria Plzen di Liga Europa, setelah mereka mencapai babak 16 besar pada musim 2024-25 sebelum gagal menembus fase gugur musim berikutnya akibat kalah dari Panathinaikos di babak playoff.

Namun, perjalanan domestik mereka musim ini masih belum konsisten dengan hanya tiga kemenangan dan tiga kekalahan dari 10 pertandingan di seluruh kompetisi.

Viktoria Plzen memang mampu mencetak 10 gol dalam lima pertandingan terakhir, sekaligus menjaga dua clean sheet dari tiga laga terbaru.

Catatan tersebut memperlihatkan produktivitas lini depan yang cukup menjanjikan, meski performa pertahanan dan hasil pertandingan secara keseluruhan masih naik turun dengan catatan dua menang, dua imbang, dan dua kekalahan.

Editor: Edi Yulianto
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