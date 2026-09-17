Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

JawaPos.com — Celtic menjamu Ferencvaros di Celtic Park pada matchday pertama fase liga Liga Europa 2026/2027, Jumat (18/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan peluang meraih kemenangan setelah terlempar dari kualifikasi Liga Champions.

Celtic harus menghadapi Ferencvaros yang sedang tampil impresif dengan hanya sekali kalah dalam 15 pertandingan di semua kompetisi.

Mengapa Celtic Harus Bangkit di Liga Europa? Celtic memasuki Liga Europa setelah mengalami kegagalan menyakitkan di babak playoff kualifikasi Liga Champions musim ini.

Tim asuhan Martin O'Neill sempat unggul agregat 4-0 atas LASK Linz, tetapi kemudian kebobolan lima gol tanpa balas dalam 100 menit sehingga kalah agregat 4-5.

Hasil tersebut menjadi salah satu kekalahan terburuk Celtic pada era modern sekaligus membuat mereka kembali turun kasta ke Liga Europa untuk musim kedua secara beruntun.

Celtic sebelumnya juga gagal melewati playoff Liga Champions musim lalu setelah kalah adu penalti dari Kairat Almaty.

Setelah tragedi melawan LASK Linz, Celtic sebenarnya mampu merespons dengan cukup baik melalui empat kemenangan beruntun di Scottish Premiership.

Namun, momentum itu kembali runtuh setelah mereka dihantam Rangers dengan skor 0-3 pada perempat final Scottish League Cup akhir pekan lalu.