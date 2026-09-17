Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

Celtic menjamu Ferencvaros pada matchday pertama fase liga Liga Europa 2026/2027 di Celtic Park. (Celtic)
JawaPos.com — Celtic menjamu Ferencvaros di Celtic Park pada matchday pertama fase liga Liga Europa 2026/2027, Jumat (18/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan peluang meraih kemenangan setelah terlempar dari kualifikasi Liga Champions.
Celtic harus menghadapi Ferencvaros yang sedang tampil impresif dengan hanya sekali kalah dalam 15 pertandingan di semua kompetisi.
Celtic memasuki Liga Europa setelah mengalami kegagalan menyakitkan di babak playoff kualifikasi Liga Champions musim ini.
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Tim asuhan Martin O'Neill sempat unggul agregat 4-0 atas LASK Linz, tetapi kemudian kebobolan lima gol tanpa balas dalam 100 menit sehingga kalah agregat 4-5.
Hasil tersebut menjadi salah satu kekalahan terburuk Celtic pada era modern sekaligus membuat mereka kembali turun kasta ke Liga Europa untuk musim kedua secara beruntun.
Celtic sebelumnya juga gagal melewati playoff Liga Champions musim lalu setelah kalah adu penalti dari Kairat Almaty.
Setelah tragedi melawan LASK Linz, Celtic sebenarnya mampu merespons dengan cukup baik melalui empat kemenangan beruntun di Scottish Premiership.
Namun, momentum itu kembali runtuh setelah mereka dihantam Rangers dengan skor 0-3 pada perempat final Scottish League Cup akhir pekan lalu.
Celtic kini membutuhkan respons cepat ketika Ferencvaros datang ke Celtic Park. Rekor kandang bisa menjadi modal penting karena Celtic tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di markas sendiri di seluruh kompetisi.
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