Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

JawaPos.com — Persik Kediri diprediksi mampu mengalahkan Arema FC dengan skor tipis pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (18/9/2026).

Duel Derby Jawa Timur ini mempertemukan Arema FC yang mengoleksi empat poin dengan Persik Kediri yang mengantongi tiga poin dari dua laga.

Arema FC Lebih Produktif, Persik Kediri Punya Pertahanan Rapat Arema FC datang dengan modal produktivitas paling tinggi di Super League 2026/2027 setelah mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan awal.

Singo Edan meraih kemenangan 4-0 atas Isenmulang Kalteng FC pada pekan pertama sebelum bermain imbang 3-3 ketika bertandang ke markas PSM Makassar.

Catatan tersebut membuat Arema FC mengumpulkan empat poin dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Tim besutan Marcos Santos juga baru kebobolan tiga gol sehingga memiliki selisih gol positif empat.

Persik Kediri memiliki catatan berbeda dengan tiga poin dari dua pertandingan.

Macan Putih mengawali kompetisi dengan kemenangan, tetapi kemudian menelan kekalahan sehingga kini berada di posisi kesembilan klasemen sementara.

Meski produktivitasnya jauh di bawah Arema FC, Persik Kediri memiliki pertahanan yang cukup solid. Tim besutan Marcos Reina baru mencetak dua gol dan hanya kemasukan satu gol dalam dua pertandingan.