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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 16 September 2026 | 16.36 WIB

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Duel Levski Sofia vs Red Bull Salzburg pada matchday pertama Liga Europa 2026/2027 diprediksi berlangsung ketat. (Red Bull Salzburg) - Image

Duel Levski Sofia vs Red Bull Salzburg pada matchday pertama Liga Europa 2026/2027 diprediksi berlangsung ketat. (Red Bull Salzburg)

JawaPos.com - Levski Sofia menjamu Red Bull Salzburg di Vasil Levski National Stadium pada matchday pertama Liga Europa 2026/2027, Kamis (17/9) pukul 23.35 WIB.

Levski datang dengan hanya dua kekalahan dalam 18 pertandingan, sedangkan Salzburg belum terkalahkan dalam 12 laga, membuat duel ini berpotensi berakhir ketat.

Levski Sofia Punya Modal Pertahanan Kuat

Levski Sofia memasuki fase utama Liga Europa setelah gagal menembus league phase Liga Champions.

Langkah mereka terhenti di babak playoff setelah kalah agregat 0-4 dari AEK Athens, tetapi hasil tersebut mengantarkan sang juara Bulgaria kembali ke panggung utama kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 2010/2011.

Performa Levski Sofia di kompetisi domestik juga cukup meyakinkan.

Dari sembilan pertandingan Bulgarian First League, tim Julio Velazquez meraih delapan kemenangan dan sekali imbang, mencetak 21 gol serta hanya kebobolan empat kali.

Hasil imbang 0-0 melawan Botev Vratsa pada pertandingan terakhir menjadi kali pertama Levski Sofia kehilangan poin di liga musim ini.

Secara keseluruhan, mereka hanya menelan dua kekalahan dari 18 pertandingan di seluruh kompetisi, dengan catatan 12 kemenangan dan empat hasil imbang.

Kekuatan utama Levski Sofia terlihat dari lini belakang saat bermain di kompetisi Eropa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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