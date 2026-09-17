Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

Lillestrom diprediksi meraih kemenangan atas Torreense pada laga perdana fase liga Liga Europa di Arasen Stadion. (Lillestrom)
JawaPos.com — Lillestrom diprediksi mengalahkan Torreense pada laga perdana fase liga Liga Europa di Arasen Stadion, Jumat (18/9/2026) pukul 02.00 WIB.
Klub asal Norwegia itu membawa momentum tiga kemenangan beruntun dan akan memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk mengawali perjalanan Eropa, sementara Torreense datang sebagai debutan dari kasta kedua Portugal.
Pertandingan ini menjadi momen bersejarah bagi kedua tim karena sama-sama menjalani debut di fase liga Liga Europa dengan format baru.
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Lillestrom lolos setelah menjuarai First Division Norwegia dan melewati babak playoff, sedangkan Torreense mengamankan tiket Eropa setelah membuat kejutan besar di ajang domestik Portugal.
Torreense bahkan datang dengan kisah yang sulit dilupakan.
Luis Tralhao yang baru ditunjuk sebagai pelatih pada Januari 2026 hanya membutuhkan waktu lima bulan untuk membawa klub meraih trofi Taca de Portugal pertamanya setelah mengalahkan Sporting Lisbon 2-1 di partai final.
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Kemenangan tersebut punya arti besar bagi Torreense karena mereka menjadi klub pertama di luar kasta teratas Portugal yang mencapai fase utama Liga Europa versi baru.
Namun, tantangan langsung menanti karena mereka harus menjalani pertandingan tandang Eropa pertama dalam sejarah klub dengan menghadapi Lillestrom di Norwegia.
Persoalan terbesar Torreense adalah performa yang belum stabil menjelang pertandingan.
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Jawa Pos
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