Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 17 September 2026 | 15.28 WIB

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

Lillestrom diprediksi meraih kemenangan atas Torreense pada laga perdana fase liga Liga Europa di Arasen Stadion. (Lillestrom) - Image

Lillestrom diprediksi meraih kemenangan atas Torreense pada laga perdana fase liga Liga Europa di Arasen Stadion. (Lillestrom)

JawaPos.com — Lillestrom diprediksi mengalahkan Torreense pada laga perdana fase liga Liga Europa di Arasen Stadion, Jumat (18/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Klub asal Norwegia itu membawa momentum tiga kemenangan beruntun dan akan memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk mengawali perjalanan Eropa, sementara Torreense datang sebagai debutan dari kasta kedua Portugal.

Pertandingan ini menjadi momen bersejarah bagi kedua tim karena sama-sama menjalani debut di fase liga Liga Europa dengan format baru.

Lillestrom lolos setelah menjuarai First Division Norwegia dan melewati babak playoff, sedangkan Torreense mengamankan tiket Eropa setelah membuat kejutan besar di ajang domestik Portugal.

Torreense bahkan datang dengan kisah yang sulit dilupakan.

Luis Tralhao yang baru ditunjuk sebagai pelatih pada Januari 2026 hanya membutuhkan waktu lima bulan untuk membawa klub meraih trofi Taca de Portugal pertamanya setelah mengalahkan Sporting Lisbon 2-1 di partai final.

Kemenangan tersebut punya arti besar bagi Torreense karena mereka menjadi klub pertama di luar kasta teratas Portugal yang mencapai fase utama Liga Europa versi baru.

Namun, tantangan langsung menanti karena mereka harus menjalani pertandingan tandang Eropa pertama dalam sejarah klub dengan menghadapi Lillestrom di Norwegia.

Persoalan terbesar Torreense adalah performa yang belum stabil menjelang pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Crystal Palace vs Lech Poznan di Liga Europa: Misi Kolejorz Curi Poin di Selhurst Park - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Crystal Palace vs Lech Poznan di Liga Europa: Misi Kolejorz Curi Poin di Selhurst Park

Kamis, 17 September 2026 | 15.15 WIB

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

Kamis, 17 September 2026 | 15.09 WIB

Prediksi Crystal Palace vs Lech Poznan di Liga Europa: Duel Sengit Berakhir Imbang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Crystal Palace vs Lech Poznan di Liga Europa: Duel Sengit Berakhir Imbang

Kamis, 17 September 2026 | 14.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore