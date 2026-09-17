Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

JawaPos.com — Real Betis akan menjamu Getafe pada lanjutan Liga Spanyol, Jumat (18/9/2026) pukul 00.00 WIB, dengan tuan rumah membawa modal 12 poin dari lima pertandingan dan duduk di posisi ketiga klasemen.

Sementara itu, Getafe berada di peringkat ke-14 dengan lima poin, sehingga laga di markas Real Betis menjadi ujian berat bagi tim tamu.

Real Betis Datang dengan Modal Apik Real Betis tampil konsisten pada awal musim Liga Spanyol 2026/2027 dengan mengemas empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan.

Koleksi 12 poin membuat klub asal Sevilla tersebut hanya tertinggal tiga poin dari Barcelona yang berada di puncak klasemen.

Manuel Pellegrini membawa Real Betis meraih kemenangan 2-1 atas Villarreal pada pertandingan terakhir Liga Spanyol.

Hasil tersebut melanjutkan momentum positif setelah mereka sebelumnya menaklukkan Lille dengan skor 3-2 pada laga pembuka Liga Champions.

Jika seluruh kompetisi dihitung, Real Betis sudah mengoleksi lima kemenangan dari enam pertandingan musim ini. Satu-satunya kekalahan terjadi saat mereka secara mengejutkan tumbang 2-5 dari Levante pada akhir Agustus.

Performa tersebut membuat Real Betis kembali terlihat sebagai tim yang mampu bersaing di papan atas.