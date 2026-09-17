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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 17 September 2026 | 14.46 WIB

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Mikel Oyarzabal menjadi salah satu pemain kunci Real Sociedad saat menghadapi Bournemouth pada matchday pertama Liga Europa. (Real Sociedad) - Image

Mikel Oyarzabal menjadi salah satu pemain kunci Real Sociedad saat menghadapi Bournemouth pada matchday pertama Liga Europa. (Real Sociedad)

JawaPos.com — Real Sociedad menjamu Bournemouth pada matchday pertama fase liga Liga Europa di Anoeta Stadium, Jumat (18/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan kedua tim sama-sama membawa hasil kurang maksimal di kompetisi domestik.

Real Sociedad baru kalah 0-3 dari Atletico Madrid, sedangkan Bournemouth datang setelah bermain imbang 2-2 melawan Brentford.

Bagaimana performa Real Sociedad jelang menghadapi Bournemouth?

Real Sociedad memasuki Liga Europa setelah mengawali musim La Liga dengan catatan dua kemenangan, satu imbang, dan tiga kekalahan dari enam pertandingan.

Kekalahan 0-3 dari Atletico Madrid pada laga terakhir membuat tim asuhan Pellegrino Matarazzo kini berada di posisi ke-12 dengan koleksi tujuh poin.

Musim lalu juga belum berjalan sesuai harapan bagi Real Sociedad karena mereka hanya finis di peringkat ke-10 La Liga.

Namun, keberhasilan menjuarai Copa del Rey memastikan La Real tetap tampil di kompetisi Eropa musim ini sekaligus mendapatkan kesempatan kembali bersaing di Liga Europa.

Real Sociedad memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa dengan total 120 pertandingan sepanjang sejarah klub.

Mereka terakhir tampil di Liga Europa pada musim 2024/2025 dan mampu melaju hingga babak 16 besar sebelum disingkirkan Manchester United.

Editor: Edi Yulianto
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