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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 17 September 2026 | 14.23 WIB

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

Dusan Vlahovic diprediksi kembali menjadi ujung tombak Besiktas saat menghadapi Marseille pada laga pembuka Liga Europa di Tupras Stadyumu. (Besiktas) - Image

Dusan Vlahovic diprediksi kembali menjadi ujung tombak Besiktas saat menghadapi Marseille pada laga pembuka Liga Europa di Tupras Stadyumu. (Besiktas)

JawaPos.com — Besiktas diprediksi mampu mengalahkan Marseille pada laga pembuka fase liga Liga Europa di Tupras Stadyumu, Istanbul, Jumat (18/9/2026) pukul 02.00 WIB, berkat performa kandang sempurna dan momentum positif di bawah Vincenzo Italiano.

Perbedaan kondisi kedua tim membuat Besiktas berpeluang mengamankan kemenangan sekaligus menjaga tren impresif setelah meraih enam kemenangan beruntun di markas sendiri.

Mengapa Besiktas Lebih Diunggulkan?

Besiktas datang dengan modal sembilan kemenangan dari 11 pertandingan kompetitif musim 2026/2027, sedangkan Marseille baru saja menelan tiga kekalahan beruntun di Ligue 1 sejak Bruno Genesio mengambil alih kursi pelatih.

Performa tersebut membuat tuan rumah memiliki kepercayaan diri lebih tinggi ketika memulai perjalanan di fase liga Liga Europa.

Italiano berhasil membawa Besiktas melewati tiga babak kualifikasi dengan kemenangan agregat atas Midtjylland, Hradec Kralove, dan Kauno Zalgiris sebelum memastikan tempat di fase liga.

Di kompetisi domestik, Besiktas juga menempati posisi kedua Super Lig dengan koleksi 12 poin dari lima pertandingan, hanya sekali kehilangan angka penuh.

Kemenangan 2-1 atas Fenerbahce menjadi salah satu hasil penting Besiktas pada awal musim, sebelum mereka menghajar Erzurumspor 3-0 pada pertandingan terakhir.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan sempurna Besiktas di Tupras Stadyumu menjadi enam kemenangan berturut-turut dengan lima clean sheet.

Bagaimana Kondisi Marseille Jelang Duel?

Marseille justru datang ke Istanbul dengan situasi yang jauh lebih sulit setelah tiga kekalahan beruntun dari Monaco, Paris FC, dan Rennes di Ligue 1.

Editor: Edi Yulianto
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