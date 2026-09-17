Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

Dusan Vlahovic diprediksi kembali menjadi ujung tombak Besiktas saat menghadapi Marseille pada laga pembuka Liga Europa di Tupras Stadyumu. (Besiktas)
JawaPos.com — Besiktas diprediksi mampu mengalahkan Marseille pada laga pembuka fase liga Liga Europa di Tupras Stadyumu, Istanbul, Jumat (18/9/2026) pukul 02.00 WIB, berkat performa kandang sempurna dan momentum positif di bawah Vincenzo Italiano.
Perbedaan kondisi kedua tim membuat Besiktas berpeluang mengamankan kemenangan sekaligus menjaga tren impresif setelah meraih enam kemenangan beruntun di markas sendiri.
Besiktas datang dengan modal sembilan kemenangan dari 11 pertandingan kompetitif musim 2026/2027, sedangkan Marseille baru saja menelan tiga kekalahan beruntun di Ligue 1 sejak Bruno Genesio mengambil alih kursi pelatih.
Baca Juga:Prediksi Skor Kauno Zalgiris vs Besiktas: Elang Hitam Kembali Menang dan Lolos ke Liga Europa!
Performa tersebut membuat tuan rumah memiliki kepercayaan diri lebih tinggi ketika memulai perjalanan di fase liga Liga Europa.
Italiano berhasil membawa Besiktas melewati tiga babak kualifikasi dengan kemenangan agregat atas Midtjylland, Hradec Kralove, dan Kauno Zalgiris sebelum memastikan tempat di fase liga.
Di kompetisi domestik, Besiktas juga menempati posisi kedua Super Lig dengan koleksi 12 poin dari lima pertandingan, hanya sekali kehilangan angka penuh.
Baca Juga:Prediksi Besiktas vs Kauno Zalgiris di Play-off Liga Eropa 2026/2027: Tuan Rumah Dijagokan Menang!
Kemenangan 2-1 atas Fenerbahce menjadi salah satu hasil penting Besiktas pada awal musim, sebelum mereka menghajar Erzurumspor 3-0 pada pertandingan terakhir.
Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan sempurna Besiktas di Tupras Stadyumu menjadi enam kemenangan berturut-turut dengan lima clean sheet.
Marseille justru datang ke Istanbul dengan situasi yang jauh lebih sulit setelah tiga kekalahan beruntun dari Monaco, Paris FC, dan Rennes di Ligue 1.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022