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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 17 September 2026 | 14.33 WIB

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

Villarreal memburu kemenangan perdana saat menghadapi Malaga di Estadio La Rosaleda pada Liga Spanyol 2026/2027. (Villarreal) - Image

Villarreal memburu kemenangan perdana saat menghadapi Malaga di Estadio La Rosaleda pada Liga Spanyol 2026/2027. (Villarreal)

JawaPos.com — Villarreal memburu kemenangan perdana Liga Spanyol 2026/2027 saat menghadapi Malaga di Estadio La Rosaleda, Jumat (18/9/2026) pukul 02.30 WIB.

Kapal Selam Kuning datang sebagai penghuni peringkat ke-18 dengan dua poin dari lima laga, sementara Malaga berada satu tingkat di atasnya dengan tiga poin dan sama-sama belum meraih kemenangan.

Malaga Masih Kesulitan Mencetak Gol

Malaga belum mampu meraih kemenangan dalam lima pertandingan awal Liga Spanyol 2026/2027 dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Tim asuhan Juan Francisco Funes tersebut juga hanya mencetak dua gol, menjadi catatan terburuk kedua di kompetisi setelah Valencia yang baru mengoleksi satu gol.

Performa Malaga dalam lima laga terakhir memperlihatkan masalah tersebut belum teratasi dengan cepat.

Mereka mencatatkan hasil kalah, imbang, kalah, imbang, dan imbang, termasuk bermain 1-1 melawan Celta Vigo pada pertandingan terakhir.

Tiga dari empat pertandingan terakhir Malaga berakhir dengan skor imbang.

Hasil itu menunjukkan kemampuan mereka untuk mengamankan poin, tetapi produktivitas di lini depan masih menjadi pekerjaan besar menjelang duel melawan Villarreal.

Musim ini menjadi momen penting bagi Malaga setelah mereka kembali ke kasta teratas melalui playoff Segunda Division 2025/2026.

Editor: Edi Yulianto
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