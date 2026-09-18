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Nanda Prayoga
Sabtu, 19 September 2026 | 05.09 WIB

Google Uji CC, AI Agent yang Bisa Bantu Atur Urusan Keluarga

Google CC. (dok. Google) - Image

Google CC. (dok. Google)

JawaPos.com - Google mengembangkan layanan AI eksperimental baru bernama CC yang dirancang untuk membantu keluarga mengatur berbagai kebutuhan sehari-hari. Platform berbasis AI agentic ini dapat bertindak secara mandiri untuk membantu mengelola informasi, jadwal, hingga berbagai urusan logistik keluarga.

Seperti dilansir dari Engadget, CC memiliki akun Google sendiri yang dapat digunakan bersama hingga enam anggota keluarga. Setiap pengguna bisa menentukan email yang ingin dibagikan kepada agen tersebut, baik dengan meneruskan pesan tertentu ketika dibutuhkan maupun memilih alamat email tertentu agar selalu diteruskan ke akun CC.

Selain mengelola email, CC menyediakan kalender dan daftar tugas bersama yang dapat diakses seluruh anggota keluarga. Agen tersebut juga mengirimkan ringkasan harian kepada peserta grup yang berisi informasi mengenai agenda dan tugas yang akan segera dilakukan.

CC juga dapat digunakan untuk mengelola dokumen dan membantu berbagai kebutuhan logistik, seperti mengisi formulir pendaftaran atau menyusun daftar belanja. Namun, untuk tugas-tugas yang memerlukan tindakan, sistem dirancang untuk meminta izin pengguna terlebih dahulu sebelum melakukannya.

Nama CC sebenarnya bukan hal baru bagi pengguna yang mengikuti eksperimen AI Google. Perusahaan pertama kali meluncurkan alat eksperimental dengan nama yang sama pada Desember lalu. Namun, proyek tersebut kemudian berganti nama menjadi fitur Daily Briefing pada awal tahun ini.

Kini, Google kembali mengembangkan CC dengan fokus sebagai alat pengatur kebutuhan keluarga. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan masukan dan permintaan dari para penguji awal layanan.

Dalam penggunaannya, anggota keluarga dapat menambahkan CC ke folder Google Drive atau membagikan file tertentu kepada agen tersebut. Interaksi dengan CC juga dapat dilakukan melalui jendela Google Chat khusus.

Google turut menetapkan sejumlah batasan privasi untuk agen tersebut. Berdasarkan FAQ layanan, CC tidak dapat menambah maupun menghapus anggota keluarga. Agen ini juga tidak diperbolehkan mengakses atau menelusuri kotak masuk pribadi milik anggota keluarga.

Pengguna yang saat ini telah menggunakan CC akan menerima pemberitahuan dari Google untuk meningkatkan akun mereka dan mencoba layanan baru tersebut. Sementara bagi pengguna baru, Google menyediakan daftar tunggu untuk mereka yang ingin menggunakan sistem berbasis AI agentic tersebut dalam membantu perencanaan keluarga.

Editor: Estu Suryowati
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