Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Kamis, 17 September 2026 | 12.38 WIB

Threads Makin Serius Garap Podcast, Bisa Bagikan Transkrip hingga Simpan Episode

Ilustrasi logo Threads. (Freepik) - Image

Ilustrasi logo Threads. (Freepik)

JawaPos.com - Threads semakin serius menggarap konten podcast dengan menghadirkan sejumlah fitur baru untuk membantu kreator mempromosikan acaranya.

Pengguna kini bisa membagikan transkrip episode, menyimpan episode untuk didengarkan nanti, hingga memantau lalu lintas yang ariberasal dari Threads menuju podcast mereka.

Seperti dilansir d Engadget, fitur-fitur tersebut melanjutkan langkah Meta yang sebelumnya mulai menguji sejumlah kemampuan khusus podcast di Threads pada 2025. Dengan pembaruan terbaru ini, berbagai aktivitas untuk menemukan dan mempromosikan episode dapat dilakukan langsung dari dalam aplikasi.

Kepala Threads, Connor Hayes, sebelumnya sempat mengisyaratkan pada Agustus bahwa platform tersebut tengah mengembangkan fitur untuk memungkinkan pengguna membagikan transkrip podcast. Kini, kemampuan tersebut menjadi bagian dari serangkaian fitur baru yang disediakan Meta.

Unggahan Threads yang menyertakan tautan episode podcast kini dapat menampilkan klip video apabila acara tersebut memiliki versi video. Unggahan juga dapat menampilkan transkrip tertulis dari bagian tertentu episode atau menyoroti tamu yang hadir apabila akun mereka ditandai.

Ketika pengguna mengetuk tautan episode, mereka juga dapat memutar pratinjau audio. Meta turut menambahkan tombol "simpan untuk nanti" yang memungkinkan pengguna menyimpan episode untuk kembali didengarkan di kemudian hari.

Selain fitur yang berhubungan langsung dengan audiens, Threads menghadirkan sejumlah alat untuk membantu podcaster mengelola promosi. Platform tersebut kini dapat mengirimkan pengingat untuk membagikan episode setelah penayangan perdana.

Threads juga menyediakan wawasan (insight) podcast yang memungkinkan kreator melihat sejumlah metrik, termasuk jumlah orang yang mengeklik atau menyimpan episode. Pendekatan ini membuat Threads tidak hanya berfungsi sebagai tempat membagikan tautan, tetapi juga memberikan data mengenai respons audiens terhadap promosi podcast.

Langkah Threads masuk lebih jauh ke ekosistem podcast sejalan dengan perkembangan podcast video yang semakin mudah diolah menjadi konten pendek. Cuplikan dari podcast dapat digunakan sebagai materi promosi di berbagai platform media sosial, termasuk layanan berbasis teks seperti Threads dan X.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Pengungkapan Besar Episode Akhir 'House of the Dragon Season 3' yang Mengubah Arah Cerita - Image
Entertainment

7 Pengungkapan Besar Episode Akhir 'House of the Dragon Season 3' yang Mengubah Arah Cerita

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.15 WIB

Johnny NCT Resmi Buka Podcast Eksklusif di Spotify, Bahas K-Culture - Image
Music & Movie

Johnny NCT Resmi Buka Podcast Eksklusif di Spotify, Bahas K-Culture

Sabtu, 12 September 2026 | 06.29 WIB

Raditya Dika Ungkap Kebiasaannya di Rumah, Makan Enak Tapi Sehat - Image
Entertainment

Raditya Dika Ungkap Kebiasaannya di Rumah, Makan Enak Tapi Sehat

Jumat, 4 September 2026 | 04.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore