Threads Makin Serius Garap Podcast, Bisa Bagikan Transkrip hingga Simpan Episode

Ilustrasi logo Threads. (Freepik)
JawaPos.com - Threads semakin serius menggarap konten podcast dengan menghadirkan sejumlah fitur baru untuk membantu kreator mempromosikan acaranya.
Pengguna kini bisa membagikan transkrip episode, menyimpan episode untuk didengarkan nanti, hingga memantau lalu lintas yang ariberasal dari Threads menuju podcast mereka.
Seperti dilansir d Engadget, fitur-fitur tersebut melanjutkan langkah Meta yang sebelumnya mulai menguji sejumlah kemampuan khusus podcast di Threads pada 2025. Dengan pembaruan terbaru ini, berbagai aktivitas untuk menemukan dan mempromosikan episode dapat dilakukan langsung dari dalam aplikasi.
Kepala Threads, Connor Hayes, sebelumnya sempat mengisyaratkan pada Agustus bahwa platform tersebut tengah mengembangkan fitur untuk memungkinkan pengguna membagikan transkrip podcast. Kini, kemampuan tersebut menjadi bagian dari serangkaian fitur baru yang disediakan Meta.
Unggahan Threads yang menyertakan tautan episode podcast kini dapat menampilkan klip video apabila acara tersebut memiliki versi video. Unggahan juga dapat menampilkan transkrip tertulis dari bagian tertentu episode atau menyoroti tamu yang hadir apabila akun mereka ditandai.
Ketika pengguna mengetuk tautan episode, mereka juga dapat memutar pratinjau audio. Meta turut menambahkan tombol "simpan untuk nanti" yang memungkinkan pengguna menyimpan episode untuk kembali didengarkan di kemudian hari.
Selain fitur yang berhubungan langsung dengan audiens, Threads menghadirkan sejumlah alat untuk membantu podcaster mengelola promosi. Platform tersebut kini dapat mengirimkan pengingat untuk membagikan episode setelah penayangan perdana.
Threads juga menyediakan wawasan (insight) podcast yang memungkinkan kreator melihat sejumlah metrik, termasuk jumlah orang yang mengeklik atau menyimpan episode. Pendekatan ini membuat Threads tidak hanya berfungsi sebagai tempat membagikan tautan, tetapi juga memberikan data mengenai respons audiens terhadap promosi podcast.
Langkah Threads masuk lebih jauh ke ekosistem podcast sejalan dengan perkembangan podcast video yang semakin mudah diolah menjadi konten pendek. Cuplikan dari podcast dapat digunakan sebagai materi promosi di berbagai platform media sosial, termasuk layanan berbasis teks seperti Threads dan X.
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Jawa Pos
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