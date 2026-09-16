Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 12.09 WIB

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

Pemain Persib Bandung. (instagram @persib) - Image

Pemain Persib Bandung. (instagram @persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan memulai perjuangannya di AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/2027 dengan menghadapi tantangan berat.

Maung Bandung dijadwalkan bertandang ke markas FC Seoul pada matchday pertama Grup E di Stadion Piala Dunia Seoul, Rabu (16/9), dengan kick-off pukul 17.00 WIB.

Laga ini juga dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi dan layanan streaming yang telah disiapkan untuk pertandingan tersebut.

Bagi Persib, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk kembali ke panggung kompetisi Asia setelah menjalani sejumlah pertandingan di level domestik dan regional.

Namun, lawan yang dihadapi kali ini bukan tim yang mudah ditaklukkan.

FC Seoul datang dengan modal yang cukup kuat.

Klub asal Korea Selatan tersebut sedang berada di papan atas K League 1 2026.

Hingga pertandingan ke-29, FC Seoul telah mengumpulkan 62 poin dan berada di posisi teratas klasemen.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa FC Seoul sedang menjalani musim yang sangat kompetitif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persib Bandung Kenalkan Jersey Khusus ACL Two - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Kenalkan Jersey Khusus ACL Two

Selasa, 15 September 2026 | 22.41 WIB

Remehkan Persib, FC Seoul Kabarnya bakal Turunkan Pemain SMA di ACL Two 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Remehkan Persib, FC Seoul Kabarnya bakal Turunkan Pemain SMA di ACL Two 2026/2027

Selasa, 15 September 2026 | 17.58 WIB

Persib Tiba di Seoul, Maung Bandung Langsung Latihan Jelang Hadapi FC Seoul - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Tiba di Seoul, Maung Bandung Langsung Latihan Jelang Hadapi FC Seoul

Selasa, 15 September 2026 | 06.24 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore