Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

Pemain Persib Bandung. (instagram @persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan memulai perjuangannya di AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/2027 dengan menghadapi tantangan berat.
Maung Bandung dijadwalkan bertandang ke markas FC Seoul pada matchday pertama Grup E di Stadion Piala Dunia Seoul, Rabu (16/9), dengan kick-off pukul 17.00 WIB.
Laga ini juga dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi dan layanan streaming yang telah disiapkan untuk pertandingan tersebut.
Bagi Persib, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk kembali ke panggung kompetisi Asia setelah menjalani sejumlah pertandingan di level domestik dan regional.
Namun, lawan yang dihadapi kali ini bukan tim yang mudah ditaklukkan.
FC Seoul datang dengan modal yang cukup kuat.
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Klub asal Korea Selatan tersebut sedang berada di papan atas K League 1 2026.
Hingga pertandingan ke-29, FC Seoul telah mengumpulkan 62 poin dan berada di posisi teratas klasemen.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa FC Seoul sedang menjalani musim yang sangat kompetitif.
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Jawa Pos
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