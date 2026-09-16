Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

JawaPos.com - Levante akan menjamu Athletic Bilbao pada lanjutan Liga Spanyol di Ciudad de Valencia, Kamis (17/9) pukul 02.30 WIB, dengan tuan rumah berusaha bangkit setelah kalah 2-4 dari Barcelona.

Sementara Athletic Bilbao memburu tiga poin setelah mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir dan berbekal rekor superior atas Levante.

Bagaimana Performa Levante Jelang Melawan Athletic Bilbao? Levante datang ke pertandingan ini dengan modal lima poin dari lima pertandingan, hasil dari satu kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan di Liga Spanyol musim 2026/2027.

Tim asuhan Luis Castro sempat menunjukkan perkembangan setelah membuka musim dengan kekalahan 0-3 dari Espanyol, kemudian meraih lima poin dalam tiga pertandingan berikutnya.

Rangkaian tersebut dimulai dari hasil imbang melawan Osasuna, dilanjutkan kemenangan penting atas Real Betis, lalu kembali bermain imbang kontra Malaga sebelum akhirnya tumbang 2-4 dari Barcelona.

Kekalahan di Camp Nou membuat Levante kini menempati posisi ke-13 dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga jarak dari persaingan papan bawah.

Pertandingan melawan Athletic Bilbao juga menjadi ujian berat karena catatan pertemuan kedua tim cukup timpang dalam beberapa tahun terakhir.

Levante hanya mampu memenangkan delapan dari 38 pertandingan terakhir melawan Athletic Bilbao di seluruh kompetisi, sedangkan kemenangan terakhir mereka atas Los Leones terjadi pada Desember 2018 dengan skor 3-0.