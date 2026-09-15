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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 01.13 WIB

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

Genoa diprediksi mengalahkan Sudtirol dalam duel putaran kedua Coppa Italia di Stadio Ferraris. (genoa) - Image

Genoa diprediksi mengalahkan Sudtirol dalam duel putaran kedua Coppa Italia di Stadio Ferraris. (genoa)

JawaPos.com - Genoa akan menghadapi Sudtirol pada putaran kedua Coppa Italia 2026 di Stadio Luigi Ferraris, Genoa, pada Selasa (15/9) pukul 23.00 WIB.

Duel ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melangkah lebih jauh di ajang Coppa Italia.

Selain tiket ke babak berikutnya, pemenang pertandingan juga sudah ditunggu lawan berat pada fase 16 besar, yakni Inter Milan.

Genoa tentu lebih diunggulkan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Secara kualitas skuad dan pengalaman di kompetisi kasta tertinggi Italia, mereka juga berada satu tingkat di atas Sudtirol.

Meski demikian, Coppa Italia kerap menghadirkan pertandingan yang sulit diprediksi.

Tim yang secara teori lebih lemah bisa memberikan perlawanan ketika menghadapi klub Serie A, terutama dalam pertandingan dengan sistem gugur.

Genoa datang ke laga ini dengan agenda yang cukup padat.

Pelatih Daniele De Rossi diperkirakan melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang selama ini belum banyak tampil.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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