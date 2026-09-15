Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

Genoa diprediksi mengalahkan Sudtirol dalam duel putaran kedua Coppa Italia di Stadio Ferraris. (genoa)
JawaPos.com - Genoa akan menghadapi Sudtirol pada putaran kedua Coppa Italia 2026 di Stadio Luigi Ferraris, Genoa, pada Selasa (15/9) pukul 23.00 WIB.
Duel ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melangkah lebih jauh di ajang Coppa Italia.
Selain tiket ke babak berikutnya, pemenang pertandingan juga sudah ditunggu lawan berat pada fase 16 besar, yakni Inter Milan.
Baca Juga:Prediksi Rayo Vallecano vs Espanyol di La Liga: Tuan Rumah Tertekan, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Genoa tentu lebih diunggulkan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.
Secara kualitas skuad dan pengalaman di kompetisi kasta tertinggi Italia, mereka juga berada satu tingkat di atas Sudtirol.
Meski demikian, Coppa Italia kerap menghadirkan pertandingan yang sulit diprediksi.
Tim yang secara teori lebih lemah bisa memberikan perlawanan ketika menghadapi klub Serie A, terutama dalam pertandingan dengan sistem gugur.
Genoa datang ke laga ini dengan agenda yang cukup padat.
Pelatih Daniele De Rossi diperkirakan melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang selama ini belum banyak tampil.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022