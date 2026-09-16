Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Atletico Madrid diprediksi meraih kemenangan tipis atas Osasuna pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Metropolitano Stadium. (Atletico Madrid)
JawaPos.com - Atletico Madrid diprediksi menang tipis 1-0 atas Osasuna pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Metropolitano Stadium, Kamis (17/9) pukul 00.00 WIB.
Tim asuhan Diego Simeone datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Real Sociedad dan menempati posisi keempat dengan 10 poin, sedangkan Osasuna mengoleksi tujuh poin dari lima pertandingan.
Atletico Madrid sedang berusaha membangun momentum setelah meraih kemenangan penting atas Real Sociedad pada pertandingan terakhir Liga Spanyol.
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Los Colchoneros sebelumnya mengalami kekalahan 3-0 dari Athletic Bilbao di kompetisi domestik dan tumbang 2-1 dari Liverpool di Liga Champions.
Kemenangan 3-0 atas Real Sociedad menjadi respons yang dibutuhkan Atletico Madrid setelah dua hasil negatif tersebut.
Menariknya, seluruh gol Atletico Madrid tercipta pada fase akhir pertandingan melalui Alejandro Grimaldo pada menit ke-84, Jonathan David, dan Giuliano Simeone.
Hasil tersebut membuat Atletico Madrid kini mengoleksi tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan Liga Spanyol.
Dengan torehan 10 poin, tim Diego Simeone berada di posisi keempat klasemen sementara.
Catatan pertemuan juga memberikan tambahan kepercayaan diri bagi Atletico Madrid.
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