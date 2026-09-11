Johnny NCT Resmi Buka Podcast Eksklusif di Spotify, Bahas K-Culture

JawaPos.com – Johnny NCT perluas aktivitasnya ke dunia podcast melalui program eksklusif Spotify berjudul “JOURNEY with JOHNNY”. Kabar tersebut diumumkan oleh SM Entertainment pada 10 September 2026.

Dalam podcast ini, Johnny akan berbincang mengenai berbagai hal seputar budaya Korea sekaligus membagikan selera dan pengalaman pribadinya.

Episode perdana JOURNEY with JOHNNY dijadwalkan tayang pada 16 September. Episode baru akan hadir setiap Rabu melalui Spotify. Kehadiran program ini menjadi kesempatan bagi Johnny untuk berkomunikasi lebih dekat dengan pendengar melalui format percakapan yang lebih santai.

Episode pertama akan mengambil tema perkenalan antara Johnny dan para pendengar. Ia akan memperkenalkan dirinya melalui sejumlah informasi seperti nama, usia, hingga MBTI.

Tak hanya itu, Johnny juga akan membahas beragam topik untuk membangun suasana percakapan yang lebih akrab sejak episode pembuka.

Menurut laporan Dispatch, podcast tersebut menjadi salah satu aktivitas baru Johnny yang melengkapi kiprahnya di berbagai bidang, mulai dari musik, fashion, hingga hiburan.

Johnny sebelumnya juga aktif menunjukkan sisi dirinya yang lebih santai dan dekat dengan penggemar melalui konten YouTube “Johnny’s Communication Center”.